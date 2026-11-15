Irregularidades en Zona de Ubicación Temporal Putumayo y Contraloría investiga

Carlos Andrés Ríos denuncia caos en ZUT Putumayo con menores y consumo de alcohol. La Contraloría investiga desvíos y faltas de planeación en el programa de paz.

Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, ha expuesto una serie de graves irregularidades y desórdenes operativos dentro de la Zona de Ubicación Temporal, conocida por sus siglas como ZUT. Esta instalación se encuentra ubicada estratégicamente en el municipio de Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, y está destinada a acoger a los exintegrantes de los Comandos de Frontera, agrupados bajo la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La denuncia oficial señala un colapso en la gestión del espacio, afectando tanto a los residentes como a la efectividad del programa de desmovilización.

Irregularidades operativas y financieras detectadas

La autoridad gubernamental precisó que el contrato inicial se justificó económicamente y operativamente para cubrir las necesidades de doscientas personas. Sin embargo, los datos actuales muestran una discrepancia significativa en la ocupación, ya que solo han ingresado noventa y nueve personas. En la actualidad, el número de residentes ha descendido aún más, quedando únicamente cincuenta individuos en la instalación. Esta reducción drástica ha generado que más de la mitad de los cupos pagados, especialmente los destinados a alimentación, se encuentren lamentablemente vacíos, lo que implica un gasto público ineficiente y potencialmente irregular.

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Además de la subutilización de los recursos, se ha documentado un contrato adicional por valor de mil ciento veintisiete millones de pesos, suscrito el 30 de julio de dos mil veintiséis. Esta firma se realizó con una coincidencia temporal crítica, solo ocho días antes del cambio de Gobierno. El Dapre exige explicaciones formales sobre los resultados reales en términos de desmovilización efectiva y cuántas personas han permanecido realmente en la legalidad, cuestionando la transparencia en el manejo de fondos públicos durante este período de transición administrativa.

Consumo de sustancias y presencia de menores de edad

Entre los hallazgos más alarmantes destacan las condiciones de seguridad y convivencia dentro de la ZUT. Ríos aseguró que se ha presentado un consumo activo de bebidas alcohólicas, así como la posible ingestión de sustancias alucinógenas entre los residentes. Esta situación se ve agravada por frecuentes riñas y disturbios que ponen en riesgo la integridad física de los integrantes del espacio. El Estado colombiano rechaza categóricamente la presencia de menores de edad en este entorno, considerándola una violación de los derechos de la infancia.

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La preocupación por los niños, niñas y adolescentes en la zona se fundamenta en la exposición a un ambiente hostil donde se reportan situaciones de consumo de alcohol y drogas. El gobierno plantea la posibilidad seria de que estos menores estén siendo instrumentalizados por algunos residentes para favorecer la continuidad funcional de la instalación, utilizando su presencia para mantener el flujo de recursos o la justificación de los cupos. Esta práctica no solo es éticamente reprochable, sino que podría constituir un delito que requiere intervención inmediata de las autoridades competentes.

Investigación de la Contraloría y próximos pasos

Frente a la gravedad de los hechos, el Gobierno cuestiona la falta de planeación y los resultados obtenidos hasta la fecha. Se reitera que la Contraloría General de la República ya ha iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan derivarse de estas anomalías. Ríos manifestó que la entidad fiscalizadora conoce la situación detalladamente y ha pedido que se adelante una revisión exhaustiva de todos los recursos ejecutados en el marco del Fondo de Programas Especiales Para la Paz.

Las autoridades insisten en la necesidad de una auditoría completa para verificar el destino de los fondos públicos asignados a la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez. Se espera que los informes de la Contraloría esclarecen si existió negligencia en la gestión de los doscientos cupos originales y cómo se ha llevado a cabo el mantenimiento de un espacio que opera con una ocupación inferior al treinta por ciento de su capacidad prevista. El Ministerio Público mantiene su compromiso de garantizar que las instituciones de paz cumplan con sus objetivos sin comprometer la seguridad ni la legalidad.