ISA cierra 9 meses de 2026 con Ebitda en 7,1 billones y expansión regional

ISA registró Ebitda de 7,1 billones y aumentó inversiones un 19% en el primer semestre de 2026. La empresa consolida su liderazgo en infraestructura eléctrica de América Latina.

ISA, una de las principales empresas de transmisión de energía en América Latina, informó que cerró los primeros nueve meses de 2026 con un desempeño operativo y financiero sólido. La compañía reportó un Ebitda de $7,1 billones al cierre de septiembre, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se vio impulsado por la entrada en operación de nuevos activos y la consolidación de proyectos clave en la región.

Movimientos de capital y nuevas adquisiciones

Entre enero y septiembre de 2026, ISA ejecutó inversiones por un monto total de $5,2 billones. Esta cifra refleja un crecimiento del 19% frente al mismo periodo de 2025. De este total, $2,1 billones corresponden exclusivamente al tercer trimestre, lo que indica una aceleración significativa en la ejecución de proyectos durante los últimos meses del primer semestre del año. Además, la compañía alcanzó adjudicaciones y cierres de transacciones por US$2.708 millones, equivalentes a cerca de $9,5 billones. Estas operaciones fortalecieron su presencia regional y ampliaron las oportunidades de crecimiento para los próximos años.

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Entre los hitos más importantes de este periodo se encuentra la transacción que permitió a ISA consolidar el control al 100% de IE Madeira. Asimismo, la compañía logró la adjudicación de la Ruta de los Lagos en Chile y un paquete de obras urgentes en Colombia. Estos logros estratégicos son fundamentales para mantener el ritmo de expansión de la compañía y asegurar su relevancia en los mercados emergentes de la región.

Factores que impulsaron el rendimiento operativo

El resultado del Ebitda estuvo sostenido por varios factores específicos. En primer lugar, se destacaron la actualización contractual de los ingresos para reconocer el efecto de la inflación y una mayor utilidad derivada de la actividad constructiva. La consolidación de IE Madeira y la entrada en operación de nuevos proyectos también fueron pilares clave en este desempeño.

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En Brasil, los proyectos Riacho Grande, que entró en operación en 2025, y Piraquê, junto con Jacarandá y otros refuerzos a la red, comenzaron a aportar significativamente durante 2026. Por su parte, en Colombia, la entrada en operación de Copey-Cuestecitas, proyecto que inició operaciones en 2025, contribuyó al crecimiento. En el frente operativo, ISA reportó la entrada en operación de tres proyectos en Colombia durante los primeros nueve meses del año. Estas iniciativas representaron inversiones por US$29,6 millones, equivalentes a cerca de $103.000 millones. Entre las iniciativas destacadas se encuentra la reubicación de 15 Smartvalves en la subestación Termoguajira y la modernización de la subestación Betania, en el departamento del Huila.

Retención de capital y impacto de divisas

En el frente financiero, la utilidad neta de ISA presentó una variación opuesta a la tendencia del Ebitda. Entre enero y septiembre de 2026, este indicador se ubicó en $1,8 billones, lo que supone una caída del 3% frente al resultado obtenido en el mismo periodo de 2025. La compañía explicó que este comportamiento estuvo relacionado con variables macroeconómicas y con el resultado financiero neto. Estos efectos fueron compensados parcialmente por el mayor Ebitda.

Por su parte, el retorno sobre el patrimonio (Roae), indicador que mide la rentabilidad generada sobre los recursos de los accionistas, se ubicó en 13,5% al cierre del periodo. ISA también señaló que la apreciación del peso colombiano frente a otras monedas de la región generó un efecto por conversión que incidió en la variación tanto del Ebitda como de la utilidad neta. En Brasil, la compañía ejecutó 13 refuerzos, mejoras y proyectos de conexión a la red eléctrica, con inversiones cercanas a US$81 millones, unos $285.000 millones.

Estrategia y proyecciones de futuro

Los resultados financieros y operativos reflejan el avance de la estrategia de expansión de ISA, que combina inversiones en infraestructura, adjudicación de nuevos proyectos y operaciones para fortalecer su participación en los mercados regionales. La compañía busca consolidar su posición en el negocio de transmisión de energía y ampliar su capacidad para participar en el desarrollo de nuevas redes eléctricas en la región.

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Olga Patricia Castaño, presidenta encargada de ISA, afirmó: "Estos resultados nos permiten avanzar con confianza. Fortalecemos la compañía con mayor capacidad para capturar oportunidades, anticiparse a las transformaciones de los sectores y mantener el protagonismo en el desarrollo de la infraestructura eléctrica que América Latina necesitará en las próximas décadas". Con las inversiones ejecutadas y las transacciones concretadas, ISA reafirma su compromiso con la seguridad y resiliencia de los sistemas eléctricos en los países donde opera.