ISA Energía fortalece la infraestructura de transmisión en el Caribe con nuevos proyectos y tecnología para integrar energías renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

ISA Energía se ha posicionado como un actor fundamental en el sector eléctrico nacional, concentrando el 77 por ciento de los activos del sistema de transmisión de energía en Colombia. Carlos Mario Caro, gerente general de la compañía, detalló los avances en la región Caribe, los retos para integrar fuentes solares y eólicas, y las medidas frente al fenómeno de El Niño.

Dimensión de la infraestructura eléctrica en Colombia

Actualmente, ISA Energía opera en 22 departamentos y 414 municipios, manteniendo una red de 14.684 kilómetros de líneas de transmisión y 144 subestaciones. Su función principal es transportar grandes volúmenes de energía desde los centros de generación hacia operadores de red como Afinia, Air-e y EPM. El sistema actúa como carreteras electrónicas que llevan la energía producida en centrales hidroeléctricas, térmicas, solares y eólicas a los puntos de consumo.

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Esta infraestructura es crucial para el desarrollo del país, especialmente en regiones con alto potencial de generación renovable. La capacidad de transporte asegura que la energía generada llegue eficientemente a los centros urbanos e industriales, sosteniendo el crecimiento económico y social de las zonas más alejadas de los centros de producción primaria.

Proyectos de expansión en la región Caribe

La empresa trabaja coordinadamente con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el desarrollo de proyectos clave como Pasacaballos y Magangué. Asimismo, se encuentra en construcción La Loma Sogamoso, cuya ruta transita aproximadamente un 80 por ciento por el departamento del Cesar. Aunque han enfrentado desafíos de orden público y situaciones sociales, la expectativa es completar esta línea entre septiembre y octubre de 2027.

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Como parte de los esfuerzos recientes, el año pasado se puso en operación el proyecto Cuestecitas-Copey-Fundación. Esta es una línea de 272 kilómetros a 500 kilovoltios que funciona como una gran autopista para transportar energía, reforzando la capacidad de la red en una zona estratégica del país para mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.

Tecnología para estabilizar energías renovables

El Caribe posee un enorme potencial solar y eólico, pero la integración de estas fuentes requiere infraestructura robusta debido a sus variaciones naturales. Para abordar esto, ISA Energía está desarrollando 11 compensadores síncronos en subestaciones como Sabanalarga, Chinú, Nueva Barranquilla, Bolívar, Copey, Valledupar y Cuestecitas. Estos equipos permitirán mantener la estabilidad del sistema y respaldar la incorporación de energías renovables a la red eléctrica.

Se espera que los compensadores síncronos lleguen a principios de 2028. Cada equipo pesa aproximadamente 270 toneladas y representa una tecnología que no se había implementado en Colombia con esta magnitud. La empresa ya ha avanzado en la compra y está coordinando la logística para transportarlos desde los puertos hasta las subestaciones, asegurando la adaptación técnica necesaria para el futuro energético.

Desafíos y preparación ante el fenómeno de El Niño

Existen limitaciones en la distribución, especialmente en las redes locales que llegan a las comunidades. Si las vías menores no están en buen estado, el tráfico eléctrico se retrasa aunque la autopista principal esté operando con normalidad. Se requiere una política de estado con planificación hasta 2050 para coordinar generación, transmisión y distribución, evitando cuellos de botella que afecten la eficiencia del sistema.

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Ante el fenómeno de El Niño, ISA Energía realizó un diagnóstico de los siete departamentos del Caribe para identificar zonas críticas. Se distribuyeron recursos logísticos como repuestos, torres de emergencia, transformadores de reserva y subestaciones móviles. Además, se cuenta con Gacela, un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar situaciones como incendios que puedan afectar las líneas de transmisión, garantizando una respuesta rápida ante emergencias.