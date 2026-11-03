ISA Energía y Air-e programan mantenimientos en Barranquilla para noviembre

ISA Energía y Air-e ejecutarán mantenimiento preventivo en Nueva Barranquilla los domingos 24 y 29 de noviembre, generando cortes programados en varios sectores clave.

La empresa ISA Energía ha confirmado la ejecución de dos jornadas críticas de mantenimiento preventivo destinadas a garantizar la estabilidad y seguridad de la infraestructura eléctrica en la región Caribe. Estas operaciones técnicas, desarrolladas en estrecha colaboración con Air-e, el operador de red encargado de gestionar los flujos de energía, implicarán interrupciones programadas del suministro eléctrico en sectores específicos de Barranquilla y Puerto Colombia durante los primeros días de noviembre.

Cronograma de cortes de energía en noviembre

La primera jornada de mantenimiento se llevará a cabo el domingo 24 de noviembre entre las 4:00 a.m. y las 12:30 p.m., un horario diseñado para minimizar el impacto durante las horas de mayor actividad comercial y residencial de la ciudad. Durante este periodo matutino, se realizaran cortes escalonados en diferentes barrios y arterias viales, afectando inicialmente a Puerto Colombia entre las 4:00 y las 4:30 a.m. en los barrios Villa Campestre y Ciudad del Mar, así como en la calle 1B entre carreras 28 y 30 y la carrera 46 con la Vía al Mar. Simultáneamente, en Barranquilla se afectará la avenida Circunvalar con carrera 42F y el sector adyacente a la carrera 43, extendiéndose la interrupción hacia la zona que abarca desde la carrera 46 hasta la 51B, entre la calle 96A y la 100, incluyendo el barrio Villa Santos. El segundo bloque de afectaciones en la capital del Atlántico cubrirá desde la transversal 43A hasta la 44, entre la calle 104 y la 106, además de la transversal 43A con la calle 102 y la transversal 44 con la calle 104, conocida como Portal de Miramar. Estas interrupciones también impactarán la carrera 46 entre los kilómetros 1 y 2, la Clínica Porto Azul y Sabagh Radiólogos, antes de trasladarse a Alameda del Río entre las 4:30 a.m. y las 12:30 p.m. Finalmente, entre las 12:30 y la 1:00 p.m., se suspenderá nuevamente el servicio en Villa Santos, Portal de Miramar, la Avenida Circunvalar entre carreras 43 y 46, la carrera 46 entre los kilómetros 1 y 2, la Clínica Porto Azul y Sabagh Radiólogos.

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Detalles técnicos de la segunda jornada

La segunda fase de las intervenciones técnicas está programada para el domingo 29 de noviembre, con una ventana de tiempo más corta y específica que va desde las 12:30 p.m. hasta la 1:00 p.m. Esta sesión breve busca completar los ajustes pendientes en la red sin extender las molestias a los usuarios durante la tarde. En Puerto Colombia, las interrupciones afectarán nuevamente a los barrios Villa Campestre y Ciudad del Mar, así como al sector de la calle 1B desde la carrera 28 hasta la carrera 30 y la intersección de la carrera 46 con la autopista Vía al Mar. En Barranquilla, los sectores impactados serán aquellos comprendidos en la avenida Circunvalar con carrera 42F y en la avenida Circunvalar con carrera 43, asegurando así la continuidad del proceso de optimización de la subestación Nueva Barranquilla.

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Impacto en la infraestructura y servicios clave

La subestación Nueva Barranquilla constituye un nodo vital para la distribución eléctrica de la región, y las acciones de ISA Energía tienen como objetivo principal preservar la integridad de sus equipos mediante la prevención de fallos mayores. La inclusión de instituciones críticas como la Clínica Porto Azul y Sabagh Radiólogos en la lista de zonas afectadas destaca la necesidad de que estos establecimientos tengan planes de contingencia con sistemas de respaldo. Los cortes en la Avenida Circunvalar, una de las vías más transitadas de la ciudad, requieren que conductores y peatones ajusten sus rutas para evitar congestiones derivadas de la posible inoperatividad de semáforos o luces de señalización en los tramos afectados. La coordinación entre ISA Energía y Air-e permite que los operadores de red gestionen la carga eléctrica restante de manera eficiente, distribuyendo el consumo hacia otras líneas para mitigar posibles sobrecargas en las zonas no intervenidas.

Medidas de preparación para los ciudadanos

La experiencia previa de los residentes en Barranquilla frente a cortes programados sugiere la importancia de la planificación personal y empresarial. Los hogares y comercios afectados deben preparar fuentes de iluminación alternativas y verificar el correcto funcionamiento de sus generadores eléctricos antes de las ventanas de mantenimiento. En el caso de los establecimientos de salud mencionados, como la Clínica Porto Azul, es imperativo contar con sistemas de energía ininterrumpida que garanticen la continuidad de los servicios vitales durante los minutos de transición entre cortes. La transparencia en la publicación de horarios detallados por barrios, como la especificidad de la calle 1B en Puerto Colombia o la transversal 43A en Barranquilla, permite a los vecinos anticiparse con mayor precisión, reduciendo la incertidumbre y facilitando la adaptación a las breves pausas en el suministro eléctrico.