ISA instaló 30 desviadores de vuelo en la línea El Bosque-Ternera durante tres días en noviembre para reducir colisiones de aves en Ciénaga de la Virgen.

La empresa ISA ejecutó una intervención técnica en la línea de transmisión El Bosque-Ternera durante tres días consecutivos entre el 18 y el 20 de noviembre. Esta operación se centró en la instalación de 30 desviadores de vuelo sobre la Ciénaga de la Virgen con el propósito declarado de mitigar las colisiones aéreas de la avifauna local. La medida responde directamente a reportes críticos sobre la muerte de varios flamencos rosados por impactos con los cables eléctricos.

Mecanismo de protección contra colisiones

Los dispositivos instalados cuentan con cintas de color amarillo luminiscente que reflejan la luz, incluyendo la lunar, y se mueven naturalmente con la brisa. Este diseño especializado permite que los flamencos identifiquen visualmente la estructura de alta tensión para evitarla. La combinación de sonido, obstáculo visual y reflejo lumínico facilita que las aves pasen por encima de los cables sin riesgo de choque.

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Presión comunitaria y posición de Ecovida

Juan Henríquez, integrante de la plataforma Ecovida, confirmó que su organización agrupó a comunidades para solicitar medidas urgentes tras encontrar numerosas aves muertas. El diálogo entre la empresa y los miembros de la comunidad llevó a la implementación de la solución técnica en el ecosistema. La empresa reconoció que escuchar el clamor social fue fundamental para reforzar la protección de la avifauna.

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Impacto ambiental y conservación de especies

La Ciénaga de la Virgen forma parte del periplo migratorio de los flamencos rosados que llegan desde Venezuela, La Guajira y el Caribe. Estas aves se desplazan hacia el sitio para alimentarse de crustáceos, algas e invertebrados disponibles en el entorno. La preservación de la especie se ha convertido en un objetivo prioritario debido a su valor como atractivo turístico natural.

Compromiso corporativo con la sostenibilidad

La estrategia de ISA integra la innovación y la prevención técnica para garantizar la coexistencia armoniosa con el entorno natural. Proteger la fauna silvestre y conservar los ecosistemas se mantienen como pilares fundamentales en la planificación operativa. La implementación de tecnología colombiana demuestra un enfoque proactivo ante los desafíos de infraestructura y biodiversidad.