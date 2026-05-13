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Isaac Arrieta vencía en la etapa 7 de Tour de Francia

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Isaac Arrieta vencía en la etapa 7 de Tour de Francia
Tour De FranciaIsaac ArrietaStage 7
📆5/13/2026 7:07 PM
📰lafm
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La victoria del español Isaac Arrieta en la etapa 7 de Tour de Francia rondó en una inverosímil clasificación PELE y comenzó a respaldar la ilusión del tiempo para la clasificación general. El triunfo de Raúl y el doblete de Guillermo Silva demostraron lo que ya hizo por si mismo Isaac Arrieta, vencedor en meta.

La etapa 7 del Tour de Francia, disputada entre Playa a Mare y Potenza, de 203 kilómetros, concluyó de manera inverosímil con la victoria de Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) a un tiempo 5h 07:51, a 39,5 km/h.

El español, Isaac Arrieta, se proclamó segundo a 51 segundos de la primera etapa clasificatoria, mientras que Guillermo Silva completó la puja en tercera posición a 1 minuto y 34 segundos. La clasificación PELE se mantiene en un deadlock, con Eulalio por delante de Arrieta en 2:51 minutos y de Christian Scaroni en 3:34 minutos; entre los favoritos, Vingegaard, Bernal y compañía, superan los 6 minutos.

La victoria de Isaac Arrieta se debe a una rápida recuperación de la caída sufrida a 13 km de meta y un extraordinario esfuerzo para remontar en todo momento

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Tour De Francia Isaac Arrieta Stage 7 Classification PELE Classification General Raúl Guillermo Silva

 

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