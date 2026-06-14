Isaac Del Toro brilla en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y consigue una victoria consecutiva en alta montaña

El ciclista mexicano Isaac Del Toro, de 22 años y perteneciente al UAE Team Emirates, se consagró campeón de la 78 edición del Tour Auvernia-Ródano-Alpes tras un ataque decisivo en la etapa final. Esta victoria, su segunda consecutiva enfinales en alto, lo coloca como un serio candidato para el próximo Tour de Francia y lo convierte en el nuevo heredero de Tadej Pogacar en esta carrera.

El ciclista mexicano Isaac Del Toro , del equipo UAE Team Emirates, obtuvo una destacada victoria en la 78 edición del Tour Auvernia-Ródano-Alpes , una competencia anteriormente conocida como Dauphiné.

Este triunfo marca su segunda exhibición consecutiva en alta montaña y lo posiciona como el sucesor de su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar en el palmarés de la carrera. El australiano Luke Tuckwell, del Red Bull - BORA - hansgrohe, finalizó en el segundo lugar y el español Juan Ayuso completó el podio general, al conseguir el tercer puesto.

Del Toro, originario de Ensenada y con 22 años, demostró su superioridad en la etapa reina de la competencia, al replicar su éxito anterior en el Grand Colombier. El joven ciclista lanzó un ataque contundente a distancia, lo que le permitió asegurar tanto la última etapa, disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison a lo largo de 120,1 kilómetros, como la clasificación general del Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

Su desempeño en las dos jornadas de montaña más desafiantes evidenció un estado de forma excepcional, especialmente de cara al próximo Tour de Francia. La etapa final del Tour Auvernia-Ródano-Alpes fue una jornada de alta montaña. Los ciclistas enfrentaron dos puertos de primera categoría y dos de categoría especial, acumulando casi 4.000 metros de desnivel. Esta configuración, similar a las etapas del Tour de Francia, prometía una batalla intensa desde el inicio.

Un grupo de ocho corredores conformó una fuga temprana, incluyendo a Carlos Rodríguez, quien nuevamente buscaba un triunfo de etapa para consolidar su preparación para la Grande Boucle. El pelotón principal, donde se encontraban los favoritos para la clasificación general, mantuvo a la fuga bajo control. El equipo Lidl Trek de Ayuso lideró la persecución, con Carlos Verona imponiendo un ritmo elevado, para evitar que la ventaja de los escapados fuera significativa.

La fuga superó puertos históricos como el Col du Pré, la Montée de Bisanne y el Col de Aravis, ubicados en la Alta Saboya. La ascensión final al Plateau de Solaison, un puerto de categoría especial de 11,5 kilómetros con una pendiente del 8,9 %, se convirtió en el punto culminante de la carrera. El UAE Team Emirates adoptó una estrategia ofensiva en la subida.

Pablo Torres tensó la cuerda e hizo la primera selección entre los favoritos, acercando a los fugados. A 8,8 kilómetros de la meta, Torres se apartó y Del Toro lanzó su ataque, al que se unieron Rodríguez y Paret Peintre momentáneamente. Jorgenson no pudo seguir al mexicano, Ayuso se descolgó y Tuckwell perdió su liderato.

Con un rostro de concentración, el mexicano inició su cronoscalada personal, firme en su pedaleo y manteniendo una referencia constante que, a 6 kilómetros de la cima, ya le aseguraba el título. En ese momento, Ayuso realizó su propio movimiento para asegurar un puesto en el podio, al descolgar a Jorgenson y Johannessen.

La ascensión de Del Toro fue triunfal; el ciclista no cedió un solo segundo en los últimos kilómetros, para lograr su segundo triunfo consecutivo en una final en alto





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