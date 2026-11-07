Isaac Herzog encarga a Gadi Eisenkot formar gobierno en Israel tras elecciones

El presidente Isaac Herzog designa a Gadi Eisenkot para liderar el nuevo gabinete israelí. Conoce los detalles del proceso, los plazos y la compleja dinámica política que define el futuro del país.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha anunciado oficialmente que encargará a Gadi Eisenkot, líder del bloque opositor, la misión de formar el nuevo gobierno. Este anuncio se realizó el sábado por la tarde mediante un comunicado emitido por la Presidencia, confirmando que Eisenkot recibirá el mandato oficial el día siguiente, a las 17:00 horas. Esta decisión marca un giro significativo en la dinámica política posterior a las elecciones legislativas celebradas a finales de octubre en el país.

Resultados de las consultas parlamentarias

En Israel, aunque la figura del presidente es principalmente ceremonial, quien realmente gobierna es el primer ministro, actualmente Benjamín Netanyahu. Sin embargo, corresponde al presidente invitar al candidato que considera tiene mayor factibilidad para obtener mayorías en la Knesset. Tradicionalmente, este mandato se concede a la persona recomendada por la mayor cantidad de miembros del Parlamento. En esta ocasión, sesenta y siete parlamentarios se inclinaron por Eisenkot, mientras que 46 optaron por Netanyahu y siete se abstuvieron, según precisó Herzog.

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Herzog explicó que, aunque los resultados de las consultas parecen claros, la ley le confiere la autoridad para determinar quién tiene la capacidad real de formar un gobierno. El presidente señaló que esta decisión no está del todo clara debido a los vetos mutuos existentes entre los distintos bloques políticos y dentro de los propios bloques. Por ello, afirmó que intentaría resolver el asunto de manera directa y rápida, priorizando la estabilidad del país ante la incertidumbre política actual.

Alineamientos políticos y cambios estratégicos

Eisenkot cuenta con el respaldo crucial de las dos principales formaciones árabes israelíes, que lograron un avance histórico en los comicios al obtener 19 escaños. Este apoyo es fundamental para cualquier intento de construir una mayoría sólida en el parlamento. Por otro lado, Benjamín Netanyahu ha perdido el apoyo del partido Judaísmo Unido de la Torá (JUT), una formación ultraortodoxa que lo respaldaba desde hace tres décadas. Los siete diputados de este partido se abstuven en las consultas, mermando aún más las posibilidades del actual primer ministro de recibir el mandato.

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Este desaire por parte de los ultraortodoxos es atribuible principalmente a las tensiones existentes en torno a la delicada cuestión del servicio militar obligatorio para los estudiantes religiosos. Los partidos ultraortodoxos se oponen firmemente a esta medida, lo que ha fracturado la alianza previa. Mientras tanto, el partido de Netanyahu ha acusado a las fuerzas árabes de robar las elecciones y ha solicitado una investigación formal, acusándolas de ser partidarias del terrorismo y de intentar islamizar el país.

Plazos y desafíos para la formación del ejecutivo

Eisenkot dispone de 28 días para intentar constituir el nuevo gobierno, un plazo que puede ampliarse otros 14 días si es necesario. Si fracasa en esta tarea, el presidente encargará la misión a otra persona, y si el bloqueo político persiste definitivamente, se convocarán nuevas elecciones. La tarea de Eisenkot es compleja, ya que, aunque el bloque anti-Netanyahu parte como favorito, varios de sus dirigentes se oponen a cualquier alianza con los partidos árabes debido a la sensibilidad social.

En una sociedad traumatizada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, aceptar la mano tendida de los palestinos de Israel, que representan alrededor del 20% de la población, podría provocar el rechazo de una parte del electorado judío. Mansur Abás, líder de Raam, declaró tras reunirse con Herzog que tenderán la mano para respaldar a Eisenkot y harán todo lo posible para apartar del poder al gobierno de Netanyahu.

Incluso si es designado, Eisenkot se enfrentará a un auténtico rompecabezas para construir una mayoría sin que su bloque opositor se fracture. Una opción sería que Eisenkot encabezara un gobierno minoritario apoyado indirectamente por los votos de los partidos árabes en la Knesset. Sin embargo, esta alternativa es rechazada por uno de los pilares del bloque opositor, el nacionalista Avigdor Lieberman, lo que complica aún más la arquitectura política.

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Las autoridades electorales han negado cualquier irregularidad en el proceso, mientras que la oposición acusa a Netanyahu de querer desacreditar la votación para aferrarse al poder. Netanyahu ha mantenido acusaciones de fraude electoral masivo, alegando que los partidos árabes han comprado votos con dinero procedente de Catar. Tanto los partidos árabes como Catar han rechazado firmemente estas acusaciones.

Según medios de comunicación, Herzog trabaja entre bastidores para la formación de un gobierno de unidad nacional que reúna a los partidos judíos sionistas, excluyendo a las formaciones árabes y ultraortodoxas. Esta posibilidad fue también contemplada por la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, en una entrevista reciente, sugiriendo que hay múltiples escenarios posibles para la configuración del próximo ejecutivo israelí.