Isabel Allende debuta en Planeta en la FIL Guadalajara 2026 con 'La hora antes del alba'

La escritora chilena Isabel Allende presenta 'La hora antes del alba' en la FIL Guadalajara. Este acto marca su transición oficial a Editorial Planeta y cierra el universo de 'La casa de los espíritus'.

Isabel Allende arribará a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para participar en la edición número cuarenta de este encuentro editorial iberoamericano, un evento que representa una transición significativa en su trayectoria editorial al presentar oficialmente su nueva novela bajo el sello de Editorial Planeta. Esta obra rompe con más de cuatro décadas de colaboración ininterrumpida con Penguin Random House, estableciendo un hito importante en la historia del libro en español. La autora chilena, reconocida mundialmente por su obra La casa de los espíritus, utiliza esta plataforma para dar a conocer su más reciente proyecto literario ante una audiencia amplia y diversa.

Transición editorial y debut en Planeta

La presencia de Isabel Allende en la FIL Guadalajara constituye el primer espacio público donde la escritora presenta una novela publicada por Editorial Planeta, marcando el fin de una era editorial que abarcó más de cuarenta años. Hasta este momento, todas las publicaciones de Allende habían estado asociadas con Penguin Random House, lo que convierte esta nueva asociación en un cambio notable para sus lectores y para la industria. La novela en cuestión, La hora antes del alba, ya se encuentra disponible en las librerías de todo el continente americano bajo el nuevo sello editorial, permitiendo que el público acceda a la obra antes de su presentación oficial en el evento.

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Esta mudanza editorial no solo afecta la distribución de los libros, sino que también redefine la estrategia de comunicación de una de las figuras más importantes de la literatura contemporánea. Al elegir presentar su última obra en uno de los países con mayor número de lectores para la autora, como es México, Isabel Allende refuerza su compromiso con su audiencia latina. La decisión de volver a este país por primera vez en décadas añade una capa de importancia histórica a su participación, ya que México ha sido tradicionalmente uno de los mercados más sólidos para su literatura.

Programación de eventos en la FIL

La participación de Isabel Allende en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara incluye dos actividades programadas con precisión para los últimos días del mes de noviembre. La primera de estas actividades tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las siete de la noche en el Salón Enrique González Martínez, donde se realizará la presentación oficial de La hora antes del alba. Esta sesión está asociada con la reciente concesión del Premio Planeta 2026 a la novela, destacando el reconocimiento crítico y comercial inmediato de la obra tras su publicación.

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El acceso a la presentación del domingo requiere un proceso previo de registro por parte de los asistentes, lo que indica una alta demanda de entradas para el evento. Posteriormente, el lunes 30 de noviembre a las cinco de la tarde, Isabel Allende participará en una sesión especial en el Foro FIL. Esta segunda actividad forma parte de las célebres sesiones Mil Jóvenes con..., un formato tradicional donde los autores dialogan con estudiantes de la Universidad de Guadalajara sobre sus procesos creativos y su quehacer literario, ofreciendo una perspectiva educativa y cercana sobre la escritura.

A diferencia de la presentación anterior, la sesión del Foro FIL estará abierta al público general con un cupo limitado que se llenará hasta alcanzar el aforo máximo del espacio. Para acceder a esta actividad no es necesario contar con un boleto de entrada a la Feria, facilitando la participación de estudiantes y aficionados a la literatura. Esta disponibilidad abierta refleja el compromiso de la Feria con la divulgación cultural y el acceso democratizado al encuentro entre autores y lectores.

Argumento y cierre de saga familiar

La trama de La hora antes del alba se desarrolla en un país gobernado por una dictadura, donde la protagonista, Alba, se enfrenta a una situación de profunda vulnerabilidad tras la muerte de su abuelo. Alba permanece sola en la gran casa familiar, un espacio que conserva la memoria de los ausentes, y espera el retorno de su primer amor, sin saber si él ha sobrevivido o si regresará por ella. La seguridad que le brindaba el hogar familiar se ve amenazada por la presencia de un antiguo captor que acecha en su puerta, motivado por el deseo de venganza y la creencia de que ella debe pagar por los pecados cometidos por su abuelo.

En medio de esta tensa coyuntura, Alba cuenta con el apoyo incondicional de su hija, un nuevo amor y un amigo leal, quienes la sostienen emocionalmente. La narrativa incorpora elementos de protección ancestral, donde los espíritus de sus antepasados intervienen para defenderla. El objetivo central de Alba es romper con un legado histórico de violencia y represión social, luchando activamente por un futuro lleno de esperanza y estabilidad. Esta obra cierra el universo narrativo abierto en La casa de los espíritus, ofreciendo una historia épica centrada en el amor, el coraje y la resiliencia.

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La novela se presenta como una historia tan luminosa y poderosa como su protagonista, cuyo destino personal está intrínsecamente ligado a la fuerza de una saga familiar completa. A través de los ojos de Alba, la novela explora la verdad que reside en la intersección entre lo íntimo y lo histórico, retratando la realidad de un país que, al igual que su protagonista, ha demostrado una capacidad extraordinaria para levantarse repetidamente después del horror. La narrativa enfatiza la importancia de recomponerse tras los traumas colectivos y la persistencia del amor por la vida como motor de supervivencia y transformación social.