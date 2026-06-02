Isabella Ladera denuncia cuenta falsa en Facebook que usa su imagen para estafar a seguidores

La modelo venezolana Isabella Ladera alertó sobre un perfil fraudulento en Facebook que se hace pasar por ella para pedir transferencias de dinero. Además, una imagen suya manipulada con IA circula en redes. La influencer, embarazada de 32 semanas, pide a sus seguidores que verifiquen cuentas y no envíen dinero.

La influenciadora y modelo venezolana Isabella Ladera denunció públicamente que una cuenta falsa en Facebook está utilizando su nombre e imágenes para cometer estafas contra sus seguidores.

Según explicó la creadora de contenido, los responsables de ese perfil suplantador están contactando a sus seguidores para solicitarles transferencias de dinero, haciéndose pasar por ella. Varias personas ya habrían caído en el engaño y realizado pagos. En un mensaje claro en sus historias de Instagram, Ladera afirmó: La cuenta que está haciendo todo eso en Facebook y a la que le estás dando dinero no es mía, dejando claro que no tiene ninguna relación con ese perfil.

Aunque reconoció su molestia, la influencer restó importancia a nivel personal, pero enfatizó la necesidad de alertar a la mayor cantidad de personas para evitar más víctimas. Además, Isabella Ladera aprovechó para denunciar que una fotografía suya manipulada con inteligencia artificial (IA) está circulando en redes sociales, lo que suma otro frente de contenido falso que la afecta como figura pública.

Esta situación ocurre en un momento particular, ya que Ladera está en la semana 32 de su segundo embarazo y espera el nacimiento de su bebé entre mediados de junio y principios de julio de 2025. A pesar de las molestias propias del final del embarazo, la influencer sigue activa en redes y usó su plataforma para advertir a tiempo a sus seguidores.

Las autoridades recomiendan no enviar dinero a perfiles en redes sociales sin verificar antes que se trate de una cuenta oficial, y denunciar ante la plataforma cualquier perfil suplantador. Este caso resalta el creciente problema de la suplantación de identidad en redes sociales y el uso de tecnologías como la IA para crear contenido falso, que puede generar graves perjuicios tanto a las víctimas directas como a los seguidores que confían en figuras públicas.

La rapidez con la que se propagan estos engaños subraya la importancia de la verificación y la educación digital





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