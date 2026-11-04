Isabella Ladera enfrenta duras críticas por reto viral que causó llanto en su hija

La influencer Isabella Ladera recibe reclamos de actrices como Juliana Galvis tras publicar un video de un reto que terminó con su hija llorando y cayéndose.

La influencer colombiana Isabella Ladera, de 27 años, ha sido el centro de una intensa controversia pública tras la publicación de un video que muestra a su hija menor experimentando un momento de angustia. La creadora de contenido, quien cuenta con más de siete millones de seguidores en la plataforma Instagram, participó en un trend que consiste en asustar a los niños simulando el cierre de una puerta mientras corren hacia sus padres.

El detonante del video viral

El contenido en cuestión fue subido a las redes sociales por Isabella Ladera, quien no esperaba las consecuencias negativas que generaría la broma. Durante el registro audiovisual, se observa a la menor de la familia correr hacia su madre con la intención de interactuar, pero la dinámica del reto provoca que la niña termine en el suelo. El impacto físico y emocional hizo que la pequeña comenzara a llorar intensamente, evidenciando el fracaso de la intención lúdica inicial.

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Reacción de actrices y figuras públicas

La respuesta inmediata no se hizo esperar y provino principalmente de colegas del medio artístico y personalidades públicas. La actriz colombiana Juliana Galvis, conocida por su papel en la serie Pa' seguirte queriendo, fue una de las primeras en expresar su profundo descontento. Galvis publicó un video en sus propias redes sociales donde cuestionaba abiertamente la ética de quienes priorizan los likes por encima del bienestar de los menores.

La actriz subrayó que existe una línea clara entre compartir momentos positivos con los hijos y ponerlos en riesgo innecesario. Afirmó con firmeza que quien maltrata a sus hijos para crear contenido necesita ayuda psicológica y que es imperativo proteger la dignidad de los niños, sin burlas ni ridículo.

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Condenas por irresponsabilidad en redes

Además de Galvis, otras figuras destacadas se sumaron al bloque de críticas contra el comportamiento de Isabella Ladera. La actriz Sara Corrales calificó el acto como completamente irresponsable y absurdo, destacando la falta de respeto hacia la hija de la influencer. Corrales utilizó su cuenta de Instagram para dejar constancia de su desacuerdo moral ante el evento.

De manera similar, la presentadora venezolana Diva Jessurum también emitió su juicio severo. Jessurum, madre de dos hijos, una niña de seis años y un bebé, preguntó retóricamente qué motiva a las personas a realizar acciones de este tipo solo por obtener interacción en línea. Aunque no se ha pronunciado oficialmente sobre la controversia reciente, Isabella Ladera procedió a eliminar el video de sus cuentas.

Impacto y debate sobre el maltrato digital

Este incidente ha encendido el debate sobre los límites de la compartición familiar en plataformas digitales. Las críticas señalan que la presión por la viralidad puede llevar a los creadores a normalizar situaciones que dañan la integridad emocional de los menores. El llamado de actrices como Galvis busca que las autoridades investiguen si hubo maltrato infantil y se aseguren de que la hija de la influencer esté protegida.

La polémica resalta la responsabilidad que recae en los influencers al exponer a sus familiares en el ámbito público. La eliminación del contenido no ha sido suficiente para detener el flujo de opiniones críticas, ya que la comunidad en línea y los expertos continúan exigiendo mayor cuidado y respeto hacia la infancia en el ecosistema digital.