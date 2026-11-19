La escritora y actriz Isabella Santo Domingo presenta la obra de teatro basada en su bestseller en el Teatro La Enseñanza. Descubra los detalles del evento y la historia detrás del éxito.

Isabella Santo Domingo lleva a las tablas de Medellín su reconocida obra de teatro "Los caballeros las prefieren brutas" este jueves 19 de noviembre. La función se llevará a cabo a las 8:00 de la noche en el Teatro La Enseñanza, marcando una nueva etapa en la vida de un proyecto que ha evolucionado significativamente desde sus inicios hace más de dos décadas.

Origen del libro y éxito editorial en Colombia

La idea del título surgió directamente de un sueño recurrente que mantenía a la autora despierta y reflexiva durante todo un día. Finalmente, determinó que la narrativa requería la estructura de un libro completo en lugar de un simple artículo. Esta obra, publicada inicialmente en el año 2004, alcanzó rápidamente el estatus de bestseller y se consolidó como un fenómeno cultural en el país.

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El proceso para lograr la publicación fue desafiante al principio, pero contó con el apoyo decisivo de Diego Pampín, quien dirigía la editorial en ese momento. Pampín apostó por el proyecto a pesar de las reservas iniciales de su equipo, quienes consideraban el título ofensivo y temían por las ventas. Su convicción permitió que el libro llegara a las librerías y se convirtiera en un éxito de crítica y audiencia.

La estrategia de promoción incluyó el envío de ejemplares con notas personales a múltiples países, lo que ayudó a internacionalizar la obra. El material permaneció casi un año y pico entre los cinco libros más vendidos en Colombia, generando unas veinte ediciones diferentes y consolidando la reputación de Santo Domingo como una voz relevante en la literatura nacional.

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Evolución hacia el teatro y la televisión

El éxito literario abrió las puertas a la adaptación teatral, la cual Santo Domingo ha llevado a escenarios con aproximadamente mil y pico de funciones a lo largo de los años. La transición hacia el stand-up comedy fue casi accidental, aprovechando la poca presencia femenina en ese género en aquel momento. Utilizó un capítulo del libro sobre Barbie y Ken como base para su primer espectáculo, colaborando inicialmente con Andrés López y Alejandra Azcárate.

Posteriormente, la autora expandió su carrera hacia la televisión, asumiendo el papel de creadora para una serie en México. La versión colombiana, producida por Caracol y Sony Pictures Television, contó con dos temporadas protagonizadas por Valerie Domínguez y Juan Pablo Raba. Más tarde, Amazon Prime Video lanzó "De brutas, nada", ampliando aún más el alcance de sus historias.

Actualización del mensaje teatral y legado personal

Para conmemorar los 20 años del libro, la editorial propuso una edición especial que Isabella decidió reescribir completamente a mano. La obra actual incorpora temas contemporáneos como el reguetón y los incels, añadiendo efectos de sonido y música a los sketches originales. La autora enfatiza que el mensaje no es un manifiesto feminista exclusivo, sino una reflexión sobre cómo a veces fingimos no ser inteligentes para sobrevivir o triunfar.

Además de su carrera artística, Santo Domingo mantiene una activa vida como escritora, publicando recientemente su primera novela de thriller psicológico titulada "Karma". Continúa escribiendo libros infantiles y una novela de época, demostrando que su producción creativa no se detiene. Para ella, la motivación y la ilusión son los motores fundamentales que impulsan su trayectoria hasta hoy.