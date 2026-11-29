El gabinete de seguridad israelí autoriza la entrada inicial de la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza. La misión prioritaria es el desarme de Hamás y la desmilitarización de la franja bajo supervisión de la Junta de Paz.

El gabinete de seguridad de Israel aprobó este domingo un proyecto piloto inicial para permitir la entrada de la Fuerza Internacional de Estabilización en la Franja de Gaza, informó oficialmente el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado detallado. Esta decisión estratégica marca un cambio significativo en la postura militar y diplomática de Tel Aviv, abriendo una nueva fase en el proceso de transición política para la región después de un año de conflicto.

Misión definida de la Fuerza Internacional

Según el comunicado emitido por las autoridades israelíes, el gabinete decidió permitir específicamente que un grupo inicial de la Fuerza Internacional de Estabilización ingrese al territorio con una misión clara y operativa: desarmar a Hamás. Esta directriz establece que ninguna iniciativa de reconstrucción comenzará en Gaza antes de que el grupo islamista palestino se desarme por completo y toda la Franja esté desmilitarizada. Israel agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus esfuerzos para garantizar la seguridad nacional del país y crear un futuro positivo en la región, destacando la importancia de la mediación estadounidense.

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Origen y composición de la fuerza multinacional

La Fuerza Internacional de Estabilización es una fuerza multinacional contemplada en el acuerdo de tregua pactado hace un año entre Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos. Este organismo asumiría funciones de seguridad en la Franja palestina durante una futura transición política, velando por su desmilitarización y la retirada del Ejército israelí. En febrero de este año, el entonces comandante de la fuerza, el estadounidense Jasper Jeffers, reveló en una reunión con Trump que cinco países se habían comprometido a servir en la unidad: Marruecos, Indonesia, Kazajistán, Kosovo y Albania. Además, Egipto y Jordania se comprometieron a entrenar a la policía palestina.

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Obstáculos políticos y posiciones de las partes

En su declaración, el Ministerio de Exteriores israelí acusó nuevamente a Hamás de ser el único obstáculo para el progreso en Gaza y de explotar a la población para mantener su mandato. Las autoridades israelíes insisten en que no retrocederán en el enclave hasta que el grupo islamista se desarme, mientras que Hamás acepta el desarme pero lo condiciona estrictamente a la retirada israelí. El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el mandato de la fuerza en noviembre de 2025, bajo la supervisión de la Junta de Paz, un órgano auspiciado por Trump para implementar el alto el fuego. Sin embargo, el proceso se encuentra en un punto muerto un año después, con ataques diarios de Israel que ocupan alrededor del 65 % de la Franja.

Plan de reconstrucción y despliegue futuro

Según un plan presentado por la Junta de Paz ante la ONU el pasado septiembre, se contemplan 2.450 millones de dólares en seis meses para la recuperación de la zona. De esta suma, se destinarían 275 millones para construir una base en Rafah, en el sur de Gaza, que albergaría a 5.000 efectivos de la fuerza internacional. La ONU contempla que el Ejército israelí se retiraría a medida que la fuerza establezca el control en el territorio, según hitos y plazos aún no perfilados. Por el momento, no hay constancia de que ninguno de sus soldados haya entrado en el territorio palestino, arrasado por la ofensiva, aunque en octubre la fuerza entrenó a 500 militares marroquíes para incorporarse a la misión.