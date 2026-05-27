Israel confirma la muerte de Mohammed Odeh, nuevo jefe militar de Hamás en Gaza

Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, nuevo jefe militar de Hamás en Gaza, en un ataque aéreo en el barrio de Rimal. La operación se realizó once días después de la eliminación de su predecesor. Israel continuará persiguiendo a los responsables del 7 de octubre de 2023.

Israel confirmó este miércoles la muerte de Mohammed Odeh , señalado como el nuevo jefe militar de Hamás en la Franja de Gaza , en un ataque aéreo ejecutado la noche anterior sobre el barrio de Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza .

La operación ocurrió apenas once días después de que las fuerzas israelíes eliminaran a su predecesor, Izz al-Din al-Haddad, en otro bombardeo similar. La agencia de defensa civil de Gaza, controlada por Hamás, informó que el ataque dejó al menos tres muertos y veinte heridos. Medios afines al movimiento palestino señalaron posteriormente que Odeh murió junto a varios miembros de su familia, incluida su esposa y sus hijos.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó oficialmente la muerte del dirigente de Hamás mediante un mensaje publicado en redes sociales. Katz escribió que Odeh fue enviado a reunirse con sus socios en las profundidades del infierno. Elogió además la actuación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Shin Bet, el servicio de inteligencia interior israelí, asegurando que la operación fue resultado de meses de seguimiento e inteligencia.

El ministro reiteró que Israel continuará persiguiendo a todos los responsables de los ataques del siete de octubre de dos mil veintitrés. En un comunicado conjunto, el primer ministro Benjamin Netanyahu y Katz aseguraron que Odeh había sido designado recientemente para reemplazar a al-Haddad al frente del ala militar de Hamás en Gaza.

Según las FDI y el Shin Bet, varios edificios utilizados por Odeh como escondites fueron atacados después de una extensa labor de inteligencia sobre sus movimientos y los de sus colaboradores. Un apartamento cercano perteneciente a otro integrante de Hamás vinculado a los ataques del siete de octubre también fue alcanzado.

Israel sostiene que Odeh desempeñó un papel central en la planificación y coordinación de la ofensiva de Hamás contra territorio israelí, así como en operaciones militares posteriores contra tropas israelíes durante la guerra en Gaza. Las autoridades israelíes describieron a Odeh como uno de los últimos altos mandos militares de Hamás implicados directamente en la organización de la masacre del siete de octubre que seguían con vida.

De acuerdo con reportes del diario saudí Asharq Al-Awsat, Odeh mantenía una estrecha relación con al-Haddad y participó en los esfuerzos para reorganizar las brigadas tras la muerte de Yahya Sinwar en mayo de dos mil veinticinco. El informe añade que, tras la muerte de Sinwar, Odeh habría rechazado inicialmente asumir el liderazgo de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, aunque posteriormente terminó ocupando el cargo.

A pesar del alto el fuego vigente en Gaza desde octubre, Israel ha mantenido una campaña dirigida específicamente contra dirigentes y combatientes vinculados al ataque del siete de octubre de dos mil veintitrés. Según un informe publicado recientemente por The Wall Street Journal, las autoridades israelíes elaboraron una lista de más de mil quinientos objetivos y buscan localizarlos para matarlos o detenerlos.

La lista incluiría tanto a quienes cruzaron la frontera durante el ataque como a líderes de Hamás involucrados en la planificación de la ofensiva, que dejó alrededor de mil doscientos muertos y doscientos cincuenta y un rehenes, en su mayoría civiles. El ataque contra Odeh ocurre en medio de una situación todavía inestable en Gaza.

Aunque existe una tregua formal desde octubre, Israel continúa realizando operaciones selectivas contra miembros de Hamás, mientras el grupo mantiene presencia activa dentro del enclave palestino. Netanyahu y Katz insistieron este miércoles en que la ofensiva continuará hasta eliminar a todos los responsables de los ataques de dos mil veintitrés. Tarde o temprano, Israel los encontrará a todos, afirmaron en un comunicado conjunto.

La muerte de Odeh representa un nuevo golpe para la estructura militar de Hamás, pero el grupo aún conserva capacidad operativa. La comunidad internacional observa con preocupación la escalada de violencia selectiva, mientras los esfuerzos de mediación para un alto el fuego permanente siguen sin avances significativos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que los ataques israelíes en áreas residenciales ponen en riesgo a civiles, aunque Israel asegura que toma medidas para evitar daños colaterales.

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica, con miles de desplazados y una infraestructura devastada tras más de un año de conflicto





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