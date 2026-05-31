Israel consolida su avance en el sur del Líbano y acusa a Irán de bloquear acuerdos con EE. UU.

El ejército israelí tomó varios puestos en el sur del Líbano, mientras Netanyahu celebra la eliminación de 3.000 combatientes de Hizbulá y alerta sobre la postura intransigente de Irán en las negociaciones con Estados Unidos.

El pasado viernes por la noche el Ejército israelí lanzó una ofensiva en el sur del Líbano , tomando el control de varios puntos estratégicos que, hasta entonces, estaban bajo la autoridad de Hizbulá .

En un video difundido por la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu declaró que "hemos superado la barrera del miedo y estamos tomando la iniciativa". El mensaje subrayó la decisión de "consolidar y extender" la presencia israelí en zonas que habían sido ocupadas por el grupo chií durante años, y anunció que la bandera del Estado de Israel fue izada con orgullo en los nuevos territorios.

Netanyahu añadió que los ciudadanos israelíes volverán a esas áreas "más fuertes que nunca", en medio de una escalada que lleva varios meses donde el conflicto entre Israel y los grupos armados libaneses se ha intensificado considerablemente. Según los comunicados oficiales, desde el 2 de marzo las fuerzas de defensa israelíes han eliminado a alrededor de 3.000 combatientes de Hizbulá en el Líbano, una cifra que el propio Netanyahu comparó con el número de bajas que Israel logró durante la segunda guerra del Líbano en 2006, cuando más de 1.000 libaneses perdieron la vida en poco más de un mes de hostilidades.

El primer ministro enfatizó que "esto representa más de lo que eliminamos durante la segunda guerra del Líbano", intentando transmitir la magnitud del avance militar actual. Las áreas tomadas se encuentran al norte de la histórica ciudad costera de Tiro, donde la población civil ha sido desplazada forzosamente por los combates y donde las infraestructuras han sido gravemente dañadas.

Mientras tanto, en el panorama diplomático, Irán ha dejado claro que no aprobará ningún acuerdo con Estados Unidos que no garantice la plena protección de sus intereses y derechos en la región. El jefe de la delegación negociadora iraní declaró que cualquier pacto que no incluya garantías de seguridad para la República Islámica será rechazado sin contemplaciones.

Esta posición se suma a la creciente tensión entre Teherán y Washington, que se refleja también en el apoyo que Irán brinda a grupos como Hizbulá en su resistencia contra la expansión israelí. La comunidad internacional observa con preocupación el aumento de la violencia, que ha provocado el desplazamiento de miles de residentes, la destrucción de viviendas y la interrupción de servicios básicos en las zonas fronterizas.

La situación sigue siendo volátil y se espera que los próximos días definan si la ofensiva israelí logrará sus objetivos estratégicos o si la respuesta de los grupos armados y de sus patrocinadores regionales provocará una mayor escalada del conflicto





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