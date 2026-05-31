Israel eleva a siete años la condena a un hombre por colaborar con inteligencia iraní a través de un palestino de Yenín

Un tribunal israelí aumentó de seis a siete años la pena de prisión para un residente de Nazaret por contactar con un agente iraní en Yenín y facilitar la infiltración de personas desde Jordania. La Fiscalía buscaba endurecer las penas para disuadir el reclutamiento de ciudadanos israelíes por Irán.

Un tribunal israelí ha condenado a siete años de prisión a un hombre residente en Nazaret, ciudad de mayoría árabe en el norte de Israel, por mantener contacto con un palestino de Yenín que operaba para la inteligencia iraní.

La sentencia, anunciada este domingo por el ministerio fiscal, eleva la pena inicial de seis años tras una apelación de la Fiscalía, que argumentó la necesidad de endurecer las penas ante el creciente fenómeno de reclutamiento de ciudadanos israelíes por parte de Irán. Los hechos ocurrieron durante el año 2023, cuando el acusado, identificado como Hamadi, estableció contacto con un residente de Yenín vinculado a elementos de la inteligencia iraní.

Como parte de ese vínculo, realizó diversas tareas, entre ellas recoger y transportar a personas que cruzaban ilegalmente la frontera desde Jordania, así como inspeccionar puntos de infiltración en la frontera con el objetivo de facilitar su entrada a Israel. La Fiscalía detalló que el acusado continuó en contacto con el individuo en Yenín incluso después de sospechar que sus actividades constituían un riesgo para la seguridad nacional.

El ministerio fiscal subrayó la gravedad de mantener contacto con agentes de un Estado enemigo, especialmente en un contexto de crecientes tensiones entre Israel e Irán. La apelación de la Fiscalía se basó en que la pena inicial no reflejaba suficientemente la gravedad de los actos ni el riesgo inherente a colaborar con elementos que actúan en nombre de Irán.

El Tribunal Supremo aceptó los argumentos y aumentó la condena a siete años, estableciendo que incluso un contacto que inicialmente parezca limitado o marginal puede derivar posteriormente en una actividad grave y peligrosa. La sentencia busca enviar un mensaje claro e inequívoco: cualquier contacto con un agente extranjero, independientemente de la aparente gravedad o riesgo de sus propuestas, está estrictamente prohibido y conllevará la detención del responsable.

En los últimos meses, en el marco de las dos ofensivas contra Irán, las autoridades israelíes han detenido a varios ciudadanos por presuntos vínculos con la inteligencia iraní. La Fiscalía ha solicitado en múltiples ocasiones el endurecimiento de las condenas para disuadir a la población de involucrarse en actividades de espionaje o colaboración con el enemigo.

Este caso pone de relieve la preocupación de Israel por la infiltración iraní a través de la frontera jordana y el uso de ciudadanos palestinos e israelíes como intermediarios. La ciudad de Yenín, en el norte de Cisjordania, ha sido señalada como un foco de actividades de inteligencia iraní, y las autoridades israelíes han intensificado las medidas de seguridad en la región.

La condena de siete años refleja la determinación del sistema judicial israelí de combatir cualquier forma de colaboración con Irán, país al que considera una amenaza existencial. El caso ha generado debate en la sociedad israelí sobre los límites de la colaboración con enemigos y la severidad de las penas necesarias para prevenir futuros incidentes. La Fiscalía ha advertido que continuará persiguiendo con firmeza a quienes pongan en riesgo la seguridad del Estado mediante contactos con agentes hostiles.

Este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que buscan endurecer las sanciones contra el espionaje y la colaboración con Irán, en un momento de alta tensión regional. Las autoridades israelíes consideran que la disuasión es clave para evitar que más ciudadanos sean reclutados por Irán, que ha intensificado sus esfuerzos de recolección de inteligencia y sabotaje contra Israel.

La sentencia también subraya la importancia de la vigilancia fronteriza y la cooperación con Jordania para prevenir el cruce ilegal de personas y el contrabando de armas o información. En conclusión, la condena a siete años de prisión representa un mensaje contundente contra la colaboración con Irán y un llamado a la ciudadanía a mantener la lealtad al Estado israelí, incluso en situaciones de aparente baja peligrosidad.

Las autoridades confían en que esta decisión sirva como ejemplo y disuada a otros de cometer actos similares en el futuro





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