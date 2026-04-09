Israel elimina a un alto cargo de Hizbulá en Beirut y continúa bombardeando Líbano pese a la tregua

El Ejército israelí ha llevado a cabo un ataque en Beirut que resultó en la muerte de Ali Yusuf Harshi, secretario y sobrino del líder de Hizbulá. A pesar del cese de hostilidades, Israel continúa bombardeando el Líbano, causando numerosas bajas.

El Ejército de Israel informó sobre la eliminación de Ali Yusuf Harshi, identificado como secretario y sobrino del líder del grupo chií Hizbulá , en un bombardeo llevado a cabo en Beirut. A través de un comunicado a la opinión pública, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber atacado en la zona de Beirut, resultando en la muerte de Harshi, quien era el secretario personal y sobrino del secretario general de Hizbulá , Naim Qassem.

Este ataque, que destaca por su importancia estratégica, se suma a una serie de acciones militares que Israel ha emprendido en territorio libanés en los últimos días, intensificando las tensiones en la región y generando preocupación a nivel internacional. Paralelamente al ataque que acabó con la vida de Harshi, las fuerzas armadas israelíes también realizaron bombardeos sobre dos puentes cruciales que cruzan el río Litani, situado en el sur del Líbano. La justificación de estos ataques, según Israel, es que Hizbulá empleaba estos puentes para el transporte de armas, una acusación que ha sido utilizada para legitimar acciones militares previas y que alimenta el conflicto en la zona. Además, el ejército israelí dirigió sus bombardeos contra al menos diez almacenes de armas pertenecientes a la organización Hizbulá, intensificando la ofensiva y demostrando una clara intención de debilitar las capacidades militares del grupo. Esta escalada en las acciones militares se produce a pesar de las declaraciones de Pakistán, un Estado que ha participado en las negociaciones de alto el fuego con Irán, asegurando que la tregua también debía incluir al Líbano. Sin embargo, tanto el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como el Ejército, han mantenido su postura de que el Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego, lo que ha llevado a una serie de bombardeos intensos contra todo el país, a pesar de la entrada en vigor del cese de hostilidades el miércoles. Estos ataques han provocado una alta cifra de víctimas, con más de 250 personas fallecidas solo en los últimos bombardeos. Las autoridades libanesas reportan que el número de muertos a causa de los bombardeos israelíes, desde el inicio de la campaña militar, supera los 1.700, reflejando la gravedad de la situación humanitaria. En cuanto a las bajas israelíes, se informa de doce soldados muertos en combates en el sur del Líbano y dos civiles fallecidos en el norte de Israel, como consecuencia de los ataques perpetrados por Hizbulá. Asimismo, se lamenta la muerte de otro civil en la localidad de Misgav Am, ubicada a escasos 500 metros de la frontera con el Líbano, víctima de un disparo erróneo de un tanque israelí, lo que pone de manifiesto los peligros y las consecuencias de las acciones militares en la población civil. La situación en el Líbano sigue siendo crítica, con la persistencia de los bombardeos y la escalada de la violencia, lo que suscita una profunda preocupación y exige una respuesta urgente de la comunidad internacional para evitar una mayor pérdida de vidas y una escalada del conflicto





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Líbano Hizbulá Bombardeo Conflicto

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Infierno en Beirut: brutal ataque de Israel desata caos y terror en la ciudadSegún Israel, completaron su 'mayor ataque' coordinado contra 100 centros de mando y posiciones militares de Hizbulá.

Read more »

Israel mata a funcionario de Hizbulá en bombardeo en BeirutEl Ejército de Israel atacó en Beirut, matando al secretario personal y sobrino del líder de Hizbulá, Ali Yusuf Harshi. El ataque forma parte de una escalada de bombardeos en Líbano, a pesar del alto el fuego negociado, con más de 250 muertos y bombardeos a puentes y almacenes de armas.

Read more »

Israel mata a un alto cargo de Hezbolá en bombardeo en BeirutEl Ejército de Israel atacó en Beirut y eliminó a Ali Yusuf Harshi, secretario personal y sobrino del líder de Hezbolá, Naim Qassem. Además, bombardearon puentes y almacenes de armas en el sur del Líbano, a pesar del alto el fuego anunciado por Pakistán. Israel niega que el Líbano esté incluido en la tregua y continúa los ataques, con un saldo de más de 250 muertos.

Read more »

Israel mata al secretario personal y sobrino del líder de Hizbulá en un ataque en BeirutMaratón de radio

Read more »

Israel afirmó que Hizbulá "anhela un alto el fuego" tras intensificar su ofensivaEl ministro detalla que la estrategia israelí se articula en cuatro líneas de defensa y control dentro del sur de Líbano.

Read more »

Israel ordena otra evacuación urgente de los suburbios de Beirut ante próximos ataquesLa tensión en Oriente Medio vuelve a escalar y mantiene en alerta a miles de civiles en la capital libanesa. Nuevos movimientos militares anticipan horas decisivas en la región.

Read more »