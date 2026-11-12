Italia vs Francia en San Siro: Mandato de la Nations League el 12 de noviembre

Italia recibe a Francia en San Siro el jueves 12 de noviembre por la Nations League. Mbappé falta, Mancini dirige y Zidane busca puntos clave en el Grupo A.

El mítico estadio de San Siro será el escenario central el jueves 12 de noviembre para el duelo de quinta fecha de la Liga de Naciones de la UEFA entre Italia y Francia. Este enfrentamiento representa un momento crucial para la selección italiana, que busca demostrar su resurgimiento bajo la dirección técnica de Roberto Mancini frente a uno de sus rivales más históricos.

Gestión de lesiones y ausencias clave

La máxima figura del combinado francés, Kylian Mbappé, no formará parte de este compromiso debido a un proceso de recuperación. El delantero se quedó en Francia para tratar una molestia en la rodilla y espera estar listo para el siguiente encuentro ante Turquía, programado para el domingo 15 de noviembre. Además, el capitán inglés Harry Kane está cerca de romper un récord histórico si participa en los próximos partidos.

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Zinedine Zidane confirmó la situación durante su rueda de prensa, explicando que el futbolista sintió un pequeño dolor en los isquiotibiales. El entrenador francés subrayó que no correrán ningún riesgo innecesario, reconociendo que lamentan perder jugadores de esta magnitud, pero afirmando que formar parte del juego deportivo es una realidad inevitable en este nivel de competición.

Dinámica del Grupo A y posiciones

Francia lidera el Grupo A de la Liga de Naciones con un total de 10 puntos, producto de tres triunfos y un empate previo. Ese empate ante Italia ocurrió en París y sorprendió a propios y extraños, ya que los papeles favorecían claramente a los de Zidane. Ahora, el equipo italiano quiere revertir esa tendencia ante su público para mantener sus opciones vivas en el torneo continental.

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El partido se disputará a las 2:45 p.m. hora de Colombia, y podrá ser seguido a través de los canales ESPN y Disney+. La selección de Italia, tetracampeona del mundo, busca aprovechar su localía para demostrar por qué sigue siendo una potencia mundial y obtener una victoria que le permita ascender en la tabla de clasificaciones.

Contexto adicional en Europa

En otro partido destacado de la jornada, España se medirá el jueves a la República Checa en Praga, también a las 2:45 p.m. por ESPN. Los españoles buscan trepar a la punta del Grupo 3, ya que se encuentran a tres puntos del colista. La selección dirigida por Luis de la Fuente no contará con su estrella Lamine Yamal, quien se recupera de molestias en la rodilla, aunque hay optimismo para su participación el domingo.

También se registra la baja del goleador Mikel Oyarzabal, afectado por gripe, por lo que la llamada recayó en el extremo del Liverpool, Víctor Muñoz. Por otro lado, Turquía recibirá a Bélgica en Estambul desde las 12:00 p.m. por ESPN, completando un panorama competitivo intenso en la máxima categoría de selecciones europeas.