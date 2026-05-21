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ITTB desmiente sanción en Barrancabermeja por fotomultas

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ITTB desmiente sanción en Barrancabermeja por fotomultas
ITTBBarrancabermejaFotomultas
📆5/21/2026 6:46 PM
📰vanguardiacom
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El director de la ITTB aclaró que Barrancabermeja no tiene una sanción en firme por el uso de sistemas de fotodetección y preparará su defensa ante la Supertransporte.

La ITTB aclaró que Barrancabermeja no tiene una sanción en firme por el uso de sistemas de fotodetección . Según su director, César Guzmán, la entidad prepara su defensa ante la Supertransporte y sostiene que no opera radares de velocidad.

Las fotomultas permitirán sancionar a quienes se pasen el semáforo en rojo o no tenga vigentes el Soat o la revisión técnico mecánica en Barrancabermeja. El director de la ITTB aseguró que uno de los puntos que genera dudas en la entidad es que Barrancabermeja empezó a operar el sistema de fotodetección el 28 de octubre de 2024, pese a que la investigación nacional incluye periodos anteriores.

"La ministra ha sido clara al decir que la investigación va desde 2018 a 2024. Lo que nos extraña es que nosotros iniciamos la operación el 28 de octubre de 2024, es decir, solamente operamos noviembre y diciembre de 2024; es allí donde surge la duda", indicó

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ITTB Barrancabermeja Fotomultas Sistemas De Fotodetección Supertransporte

 

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