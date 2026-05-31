Iván Cepeda activa plan de conteo rápido tras votar en Kennedy

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, reveló su estrategia para blindar los resultados electorales mediante un sistema propio de monitoreo en tiempo real, luego de votar en su barrio natal en Bogotá.

El candidato presidencial del Pacto Histórico , Iván Cepeda , ejerció su derecho al voto en el colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, su barrio natal.

Apenas salió de las urnas, reveló una estrategia clave para blindar los resultados de la jornada electoral: un sistema propio de monitoreo en tiempo real que funcionará de manera paralela al preconteo oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Esta movida busca anticipar tendencias y garantizar la transparencia del proceso, en medio de un clima de alta tensión política.

La coalición del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida activará un sistema alternativo de escrutinio rápido, con nodos de control en las regiones más críticas del país. Cepeda explicó que su equipo mantiene puestos de mando unificado en distintas partes del país y que, una vez se cierre la votación a las 4:00 p.m., pondrán en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados.

Este dispositivo técnico recibirá reportes de decenas de miles de testigos electorales, permitiendo contrastar los datos recolectados en las mesas con los boletines oficiales. El objetivo es garantizar la legitimidad del sistema y detectar cualquier anomalía de forma inmediata. El candidato hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer un voto libre y sin presiones, y pidió respeto mutuo entre las fuerzas políticas.

Además, destacó la madurez del electorado colombiano, señalando que en estos años se ha elevado la conciencia política del pueblo. Por su parte, el presidente Gustavo Petro endureció la postura institucional frente a los delitos electorales, instruyendo a la Policía Nacional a capturar de inmediato a cualquier persona que intente comprar votos o coaccionar a los votantes.

El esquema de fiscalización civil de la campaña de Cepeda medirá su efectividad frente a la macroestructura logística de la Registraduría, que habilitó 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos en todo el país. La transparencia y la paz durante la jornada son las prioridades de esta estrategia





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