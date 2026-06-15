Iván Cepeda anuncia denuncia penal contra Abelardo De la Espriella por presunto saqueo de recursos de la salud

El candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia penal contra su rival Abelardo De la Espriella por supuesta corrupción en el sistema de salud. La acusación involve la firma de abogados De la Espriella Lawyers y una operación con la EPS Saludvida que habría desviado 146.000 millones de pesos. El enfrentamiento se intensifica antes de la segunda vuelta electoral.

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal contra Abelardo De la Espriella, su rival en la segunda vuelta electoral, por supuesta participación en actos de corrupción relacionados con el saqueo de recursos del sistema de salud colombiano.

En rueda de prensa desde Barranquilla, a seis días de los comicios, Cepeda presentó un documento titulado 'Abelardo De la Espriella y el robo de los recursos de la salud', en el que señala al abogado y candidato del movimiento Defensores de la Patria de haber utilizado su firma de abogados, De la Espriella Lawyers, para desviar fondos públicos. Según Cepeda, en 2018 esa firma fue contratada por la empresa Saludvida, entidad que recibió dineros del sistema de salud, un hecho prohibido por la ley que exige destinación específica de esos recursos.

Cepeda detalló que Saludvida transfirió inmuebles por valor de 146.000 millones de pesos (aproximadamente 41,7 millones de dólares) a la empresa Lithia Investment S.A. S., operación en la que habría participado Joaquín Gutiérrez, actual jefe de campaña de De la Espriella, quien también estaría vinculado a la firma de abogados del candidato.

El senador del Pacto Histórico afirmó que estos hechos afectaron la prestación del servicio de salud a más de 1,6 millones de ciudadanos y enumeró los delitos que imputará: administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente. La acusación se produce en un contexto de una campaña electoral reñida, con varias encuestas que dan a De la Espriella una ventaja de entre 7,6 y 8 puntos porcentuales sobre Cepeda, lo que ha intensificado los debates públicos.

Hasta el momento, De la Espriella no se ha pronunciado sobre la denuncia formulada por Cepeda, mientras las instituciones electorales y judiciales permanecen atentas al desarrollo de los acontecimientos a una semana de la elección presidencial





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