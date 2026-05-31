Iván Cepeda Castro se convierte en el rival de Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta presidencial en Colombia. Aunque no fue el candidato más votado, su presencia en la segunda vuelta es un logro importante para la izquierda en el país.

Iván Cepeda Castro se convierte en el rival de Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta presidencial en Colombia . Aunque no fue el candidato más votado, su presencia en la segunda vuelta es un logro importante para la izquierda en el país.

Cepeda Castro ha sido un defensor de los derechos humanos y la paz en Colombia, y su programa de gobierno se centra en la justicia social, la reforma agraria y la protección de las comunidades afectadas por la violencia. Su compañera de fórmula, Aída Quilcué, es una senadora indígena que defiende los derechos de los pueblos originarios. La segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el 21 de junio, y ambos candidatos se preparan para la batalla final





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