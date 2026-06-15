Iván Cepeda cierra campaña en Soledad: llama a no ceder al miedo y al odio

En su cierre de campaña en Soledad, Atlántico, el candidato presidencial Iván Cepeda instó a la ciudadanía a resistir al miedo y al odio, destacó los logros del gobierno de Gustavo Petro y llamó a fortalecer políticas sociales.

En el cierre de su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 en Soledad, Atlántico, el candidato Iván Cepeda hizo un llamado a la ciudadanía a no ceder ante el miedo y el odio.

Ante una multitud de simpatizantes, Cepeda destacó la importancia de avanzar en proyectos de agua potable, saneamiento básico, escuelas, centros de salud, vivienda digna y la defensa de los servicios públicos. Asimismo, subrayó el papel fundamental de mujeres, jóvenes, trabajadores, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en la protección de los derechos sociales y en la construcción de una sociedad más incluyente.

"Han protegido los derechos sociales, la inclusión de poblaciones vulnerables, la mejora de la educación pública", expresó. El aspirante presidencial advirtió que el miedo y el odio buscan imponerse sobre la esperanza y las posibilidades de cambio social.

"Nos quieren llevar a la creencia de que debemos resignarnos a vivir en la pobreza, la ignorancia y la violencia durante siglos. Pero Colombia ha demostrado una y otra vez que es capaz de superar las adversidades", afirmó, haciendo referencia a la historia de resistencia del pueblo colombiano.

Cepeda manifestó su confianza en la capacidad de la ciudadanía, así como en la institucionalidad democrática, el diálogo, el empresariado, la fuerza pública y la justicia, elementos que consideró clave para mantener la ruta del cambio. Durante su intervención, Cepeda defendió los logros alcanzados durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, señalando que estas políticas han permitido llevar comida, educación, mejores salarios, pensiones, tierras y bienestar a millones de personas que han vivido en la pobreza durante décadas.

Agradeció al presidente Petro por su gestión y reiteró que los avances sociales de los últimos años deben consolidarse y ampliarse en el próximo período. El candidato cerró su campaña en Soledad con un llamado a votar temprano y a vigilar el voto en la segunda vuelta, insistiendo en la necesidad de fortalecer políticas sociales como agua potable, saneamiento, educación, salud, vivienda digna e infraestructura urbana.

"Confío en el empresariado y en la democracia", concluyó, lanzando un mensaje de unidad nacional





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