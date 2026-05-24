Iván Cepeda cierra campaña y anuncia prioridades para segundo gobierno progresista

El candidato presidencial Iván Cepeda cerró su campaña este domingo en Barranquilla, indicando que tiene la 'convicción plena de triunfar en primera vuelta'. Para el Caribe anunció atención a la problemática de las tarifas de energía. Rodeado de senadores electos, dirigentes políticos y asesores de campaña, Cepeda leyó su discurso, dividido en ocho rasgos distintivos que tendría el segundo gobierno progresista. Uno de los puntos clave es poner el Estado al servicio de quienes han sido excluidos, olvidados o descartados. Trabajar por quienes más sufren no significa gobernar contra nadie, significa construir una nación más justa y más estable para todas y todos. Además, anunció una lucha contra la corrupción que 'La lucha contra la corrupción será implacable, venga de donde venga, no habrá intocables ni privilegios. Lomotil para los corruptos'. Por otro lado, anunció austeridad republicana, dando ejemplo desde el ejercicio del poder. Al igual que el actual Gobierno, prometió un diálogo permanente con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con los movimientos populares, con las comunidades y con los territorios. 'Nuestro Gobierno funcionará desde los territorios. Estaremos en el Palacio de Nariño únicamente el tiempo estrictamente necesario. No será un Gobierno distante, ni encerrado en la capital'. Además, Belgrano, la 'bestia negra' de River, en 2011 lo mandó a la B y hoy le ganó un título.

El candidato presidencial Iván Cepeda cerró su campaña este domingo en Barranquilla, indicando que tiene la 'convicción plena de triunfar en primera vuelta'. Para el Caribe anunció atención a la problemática de las tarifas de energía .

Rodeado de senadores electos, dirigentes políticos y asesores de campaña, Cepeda leyó su discurso, dividido en ocho rasgos distintivos que tendría el segundo gobierno progresista. Uno de los puntos clave es poner el Estado al servicio de quienes han sido excluidos, olvidados o descartados. Trabajar por quienes más sufren no significa gobernar contra nadie, significa construir una nación más justa y más estable para todas y todos.

Además, anunció una lucha contra la corrupción que 'La lucha contra la corrupción será implacable, venga de donde venga, no habrá intocables ni privilegios. Lomotil para los corruptos'.

Por otro lado, anunció austeridad republicana, dando ejemplo desde el ejercicio del poder. Al igual que el actual Gobierno, prometió un diálogo permanente con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, con los movimientos populares, con las comunidades y con los territorios.

'Nuestro Gobierno funcionará desde los territorios. Estaremos en el Palacio de Nariño únicamente el tiempo estrictamente necesario. No será un Gobierno distante, ni encerrado en la capital'.

Además, Belgrano, la 'bestia negra' de River, en 2011 lo mandó a la B y hoy le ganó un título





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