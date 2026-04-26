Iván Cepeda Condena Atentados y Reafirma su Campaña a Pesar de Amenazas

El candidato presidencial Iván Cepeda denunció los recientes ataques con explosivos en Cali y Palmira, así como el ataque a civiles e indígenas en el Cauca, y aseguró que su campaña continuará a pesar de las amenazas. Exige investigación exhaustiva y cuestiona posibles motivaciones políticas detrás de los ataques.

El candidato presidencial Iván Cepeda ha expresado su profunda condena ante la reciente ola de violencia que ha azotado diversas regiones del país, incluyendo los alarmantes atentados con explosivos perpetrados en las ciudades de Cali y Palmira , así como el brutal ataque contra civiles y comunidades indígenas en una transitada vía pública del departamento del Cauca .

En un comunicado oficial, Cepeda calificó estos actos como barbaridades inaceptables, manifestando su absoluto rechazo a la pérdida de vidas y a las graves consecuencias sufridas por la población civil a causa del uso indiscriminado de explosivos. El candidato instó a las autoridades competentes a movilizar todos los recursos disponibles para llevar a cabo una investigación exhaustiva, identificar a los responsables de estos crímenes atroces, llevarlos ante la justicia y sancionarlos con la máxima severidad que la ley permita.

La seguridad de los ciudadanos y la integridad del proceso electoral son prioridades ineludibles, y la impunidad no puede ser tolerada. La preocupación del candidato Cepeda se extiende a la coincidencia de estos actos terroristas con regiones del sur del país donde su proyecto político goza de un significativo respaldo popular.

Esta circunstancia ha generado interrogantes sobre las posibles motivaciones detrás de los ataques, planteando la inquietud de si se trata de acciones con intenciones políticas, diseñadas para beneficiar a sectores de la derecha radical. Cepeda enfatizó que es legítimo preguntarse si, además de causar daño y sembrar el pánico entre la población, estos hechos buscan deliberadamente crear un clima de miedo que pueda ser aprovechado por aquellos que buscan desestabilizar el país y obstaculizar el normal desarrollo del proceso electoral democrático.

En este sentido, solicitó a las autoridades que investiguen a fondo el contexto en el que se han producido estos ataques y que esclarezcan cualquier posible motivación ulterior. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el proceso democrático. Es crucial que se determine si existe una conexión entre estos actos violentos y la intención de influir en el resultado de las elecciones.

A pesar de las graves alteraciones del orden público y de las informaciones que han circulado sobre un posible atentado en su contra, el candidato Iván Cepeda ha reafirmado su compromiso de continuar con su agenda de campaña según lo previsto. Cepeda informó al país que su campaña no se suspenderá ni se pospondrá, y que seguirá trabajando incansablemente para llevar su mensaje a todos los rincones del país.

En un llamado a la serenidad y a la firmeza democrática, el candidato enfatizó que nada ni nadie podrá detener su compromiso con el país ni el ejercicio legítimo de la política. La determinación de Cepeda de seguir adelante con su campaña, a pesar de las amenazas y la violencia, demuestra su valentía y su convicción en la importancia de defender los principios democráticos. Su mensaje es claro: la violencia no puede ni debe prevalecer sobre la voluntad popular.

La campaña continuará con total normalidad, y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del candidato y de su equipo. La participación ciudadana y el ejercicio del derecho al voto son pilares fundamentales de la democracia, y es esencial que los ciudadanos puedan expresar su opinión libremente y sin temor a represalias. La respuesta a la violencia debe ser la unidad, la firmeza democrática y el compromiso con la construcción de un país más justo y pacífico





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