Iván Cepeda critica a Álvaro Uribe por condena de su hermano y convoca a debate con Abelardo de la Espriella en acto masivo en Cali

Durante un acto público en Cali, el candidato Iván Cepeda arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe tras la condena de Santiago Uribe Vélez, al tiempo que insistió en la necesidad de un debate con Abelardo de la Espriella para contrastar visiones de país.

El candidato presidencial Iván Cepeda participó el sábado 6 de junio en un acto público en el Bulevar de Oriente, en el Distrito de Aguablanca, Cali , donde reunió a una multitudinaria asistencia de jóvenes, estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general.

Durante su intervención, agradeció la presencia de las comunidades y líderes barriales, y reiteró su llamado a realizar un debate público con su contendor Abelardo de la Espriella, señalando que es una oportunidad para que los colombianos conozcan y contrasten las propuestas y visiones de país de cada candidato. Cepeda enfatizó que el tiempo se ha acabado y que De la Espriella no debe seguir burlándose de la necesidad de confrontar ideas.

Uno de los momentos más contundentes de su discurso estuvo dirigido al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien acusó de ser el gran derrotado de las elecciones del 31 de mayo, junto con la senadora Paloma Valencia. El candidato hizo referencia a la situación judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, quien recientemente fue condenado a 28 años de cárcel en segunda instancia, sin derecho a casación, como responsable y jefe del paramilitarismo en Yarumal y señalado como criminal de lesa humanidad, jefe de los doce apóstoles.

Cepeda lanzó varias preguntas a Álvaro Uribe, cuestionándolo sobre si fue cómplice de los asesinatos perpetrados por su hermano y si los apóstoles eran doce o trece, subrayando la gravedad de los hechos. En un plano más amplio, el candidato advirtió que el país y la humanidad enfrentan una disyuntiva crucial: optar por el camino del fascismo, la guerra, la desigualdad y la destrucción de la vida en el planeta, o avanzar hacia un modelo de democracia, paz, equidad y bienestar que respete la naturaleza.

Se refirió concretamente al genocide en Gaza contra el pueblo palestino como un ejemplo de la ruta destructiva que debe evitarse. Cepeda sostuvo que las decisiones que se tomen en las próximas elecciones tendrán repercusiones más allá de las fronteras nacionales. Por otra parte, anunció la elaboración de un pacto por la transición energética, destacando que Colombia tiene condiciones para desarrollar energía eólica y solar.

Además, solicitó al abogado Miguel Ángel del Río recopilar denuncias sobre supuestas compras de votos por parte de Abelardo de la Espriella y preparar acciones jurídicas relacionadas con contenidos difundidos mediante inteligencia artificial en redes sociales que utilizan su imagen. Finalmente, Cepeda recordó que en esta jornada electoral los ciudadanos volverán a las urnas, y reafirmó su compromiso con un proyecto político que busca transformar el país.

El texto original contenía múltiples titulares y enlaces laterales repetitivos que fueron omitidos para centrarse en el contenido sustantivo del discurso de Cepeda en Cali





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