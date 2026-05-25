Iván Cepeda declara diálogo con todos los sectores y homenaje a Petro

Iván Cepeda, candidato presidencial por el Partido Liberal, declaró que, si es electo, establecerá un diálogo con todos los sectores de la sociedad y, en particular, con su oposición. Además, reiteró su compromiso de honrar al Presidente Gustavo Petro en su primer día de mandato.

Iván Cepeda declaró que, de llegar a la Presidencia , intentará establecer un diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluido a su oposición . Eso sí,, acotó.

El candidato se llevó los aplausos de los asistentes reiterando que, en su eventual primer día de mandato, le haría un homenaje público al Presidente Gustavo Petro. En la cita hicieron presencia personalidades políticas como los ex candidatos Juan Fernando Cristo y Luis Fernando Murillo, la senadora María José Pizarro y los congresistas del Pacto Histórico, Jaime Santamaría Acosta y Andrea Vargas





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