Iván Cepeda denuncia a Abelardo de la Espriella por presuntos nexos con paramilitares

El candidato Iván Cepeda ha interpuesto una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella alegando vínculos con las AUC a través de la Fundación Fipaz, mientras la contraparte denuncia una estrategia política.

En el marco de la intensa contienda electoral que se vive actualmente en Colombia, se ha desatado un fuerte enfrentamiento jurídico y político entre dos figuras prominentes.

El equipo jurídico del candidato Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, ha radicado una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra el candidato Abelardo de la Espriella. Esta acción legal no es menor, ya que busca que las autoridades investiguen presuntos vínculos del abogado y aspirante presidencial con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización narcoparamilitar que ha dejado una huella sangrienta en la historia del país.

La denuncia se centra en tres delitos graves: el concierto para delinquir, la financiación del terrorismo y el enriquecimiento ilícito, planteando un escenario de alta tensión a pocos días de que los ciudadanos acudan a las urnas para definir el rumbo del país. El núcleo de la acusación presentada por Cepeda gira en torno a la Fundación Iniciativas de Paz, conocida como Fipaz, entidad de la cual Abelardo de la Espriella habría desempeñado la presidencia.

Según los argumentos expuestos en el documento, esta organización no habría sido simplemente una entidad civil, sino que habría funcionado como un instrumento estratégico para expandir la influencia social del paramilitarismo en diversas regiones. La denuncia sostiene que la Fipaz habría recibido financiación directa de las AUC y, paralelamente, habría canalizado recursos hacia dicha organización ilegal.

En este contexto, se mencionan testimonios y declaraciones de exjefes paramilitares de alto perfil, tales como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez, Uber Enrique Bánquez alias Juancho Dique, Juan Pablo Sánchez Morales, Hugues Rodríguez alias Comandante Barbie y Juan Carlos Sierra alias El Tuso. Específicamente, se señala que Mancuso habría brindado detalles ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la relación operativa entre la fundación y las AUC.

Asimismo, se menciona que Ernesto Báez habría admitido el uso de la colaboración de De la Espriella para infiltrar sectores sociales y ganar terreno en el ámbito universitario. Uno de los puntos más polémicos de la denuncia es la mención de una presunta oferta económica millonaria. Se alega que De la Espriella habría solicitado la suma de cuatro mil millones de pesos a diversos jefes paramilitares con el objetivo de influir, mediante sobornos, en las decisiones de la Corte Constitucional.

Además, se recuerda un episodio de 2013 en el cual se ordenó investigar al abogado por una supuesta oferta de dinero dirigida a un exjefe paramilitar para que este guardara silencio durante el proceso de Justicia y Paz. Cepeda argumenta que, a pesar de que muchos de estos hechos ya han sido objeto de compulsas de copias en el pasado, las investigaciones no han avanzado o no han producido resultados tangibles, por lo que insta a las autoridades a explicar la razón de este estancamiento judicial.

Por su parte, la campaña de Abelardo de la Espriella ha rechazado categóricamente todas las acusaciones, calificándolas como una maniobra desesperada y una estrategia puramente electoral. El equipo del candidato sostiene que existe una diferencia fundamental entre el ejercicio profesional de la abogacía, donde se representa a diversas personas independientemente de su pasado, y los vínculos políticos o ideológicos que se intentan atribuir.

En su respuesta, la campaña de De la Espriella contraatacó señalando que Iván Cepeda posee vínculos evidentes con las Farc y otros grupos terroristas, sugiriendo que el denunciante busca equiparar la balanza inventando nexos paramilitares para desviar la atención de su propia historia política. Además, resaltaron que, según encuestas recientes realizadas a diez días de los comicios, De la Espriella mantiene una ventaja de casi ocho puntos sobre Cepeda, lo que, según ellos, motiva este tipo de ataques mediáticos y judiciales para afectar su imagen pública.

El conflicto deja así dos visiones irreconciliables sobre la ética, el derecho y la política en Colombia





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