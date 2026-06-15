Iván Cepeda denuncia a Abelardo de la Espriella por irregularidades en Saludvida

El candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia penal contra el abogado Abelardo de la Espriella por su supuesta participación en actos irregulares durante la representación de la EPS Saludvida,涉及 administración desleal y peculado. La denuncia señala el uso indebido de recursos públicos de la salud para honorarios legales y una "prima de éxito", así como el traslado de patrimonio a Panamá. La Fiscalía deberá decidir sobre una investigación formal.

El candidato presidencial Iván Cepeda , del Pacto Histórico, ha presentado una nueva denuncia penal en contra del abogado y también precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, por su supuesta participación en irregularidades graves durante la representación legal que su firma, De la Espriella Lawyers, brindó a la extinta Entidad Promotora de Salud ( EPS ) Saludvida .

Según Cepeda, se identificaron al menos tres hechos de gravedad que involucrarían la mala administración de recursos públicos y parafiscales de la salud. En rueda de prensa, el senador detalló que la EPS suscribió un contrato con la firma de De la Espriella por un monto de 18 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones correspondían a honorarios por defensa jurídica y los 15 mil millones restantes a una denominada "prima de éxito".

Cepeda enfatizó que esta destinación de fondos vulnera la normativa y jurisprudencia colombiana, que prohíbe expresamente utilizar recursos de la salud para pagar servicios de representación legal. Esta denuncia se enmarca en el contexto de la crisis financiera que atravesaba Saludvida, la cual, según el candidato, habría sido agravada por maniobras para ocultar su patrimonio. De la Espriella es acusado por los delitos de administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente.

Cepeda sostuvo que estas conductas habrían afectado la atención a los afiliados de la EPS, especialmente en la región Caribe. Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no ha hecho una declaración específica sobre esta nueva denuncia, si bien en ocasiones anteriores ha tachado las acusaciones de Cepeda como falsas y parte de una estrategia electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que ambos aparecen como los principales contendientes.

La Fiscalía General de la Nación tendrá ahora la tarea de examinar las pruebas aportadas y determinar si inicia una investigación formal. Este episodio judicial reactiva el debate sobre la gestión de las EPS en Colombia y el uso de los recursos públicos en el sistema de salud, temas que son centrales en la campaña electoral. El medio Publimetro, que originalmente publicó la información, ha anunciado que dará seguimiento a los desarrollos del caso.

La denuncia incluye una serie de documentos y testimonios que, a juicio de Cepeda, sustentan la presunta responsabilidad de De la Espriella en los hechos descritos. Se espera que en los próximos días el abogado emita un comunicado oficial, mientras que organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría podrían also iniciar indagaciones propias por la posible afectación al patrimonio público.

La ciudadanía observa con atención cómo se desarrolla uno de los casos más mediáticos en la previa a las elecciones, que confronta a dos figuras con posiciones políticas antagónicas





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