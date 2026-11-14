Iván Cepeda denuncia a Alejandro Ordóñez por abuso de autoridad en conflicto por Fondo Milagro

El senador Iván Cepeda anunció acciones penales y disciplinarias contra el ministro Alejandro Ordóñez por el uso de canales institucionales en una disputa por el Fondo Milagro.

El senador Iván Cepeda ha anunciado oficialmente que interpondrá una denuncia penal en contra del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez. Esta medida legal surge como respuesta directa a las declaraciones públicas realizadas por Ordóñez, las cuales el senador considera constitutivas de delitos y faltas disciplinarias graves. El conflicto central gira en torno a la gestión del Fondo Milagro y el uso indebido de plataformas oficiales del Estado.

Detalles de las denuncias penales y disciplinarias

La controversia se intensió este sábado cuando Cepeda reveló que presentará cargos ante la Fiscalía General de la Nación contra Ordóñez. El senador imputa al ministro la presunta ejecución de varios delitos, específicamente abuso de autoridad mediante un acto arbitrario e injusto, así como hostigamiento. Además, señala hechos que podrían constituir calumnia y peculado por uso de recursos públicos.

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Paralelamente a la vía penal, Iván Cepeda confirmó que interpondrá una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación. En este ámbito disciplinario, acusa al titular del Interior de utilizar bienes públicos con fines personales y de realizar actos de difamación contra otro servidor público. El senador argumenta que el ministro cruzó la línea al emplear la institucionalidad del Estado para resolver disputas políticas personales.

El origen del conflicto por el Fondo Milagro

El enfrentamiento comenzó cuando Iván Cepeda cuestionó la transparencia en el manejo financiero del Fondo Milagro. El senador puso en duda la austeridad de la entidad y lanzó una crítica directa a sus responsables, etiquetando las declaraciones del gobierno como hipócritas. Cepeda refutó una afirmación de De la Espriella sobre el fondo, argumentando que la austeridad no se negocia en el Gobierno de la Patria Milagro.

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Alejandro Ordóñez respondió utilizando la cuenta oficial del Ministerio del Interior, recurriendo a un refrán popular para cuestionar las señalamientos del senador. El ministro señaló que "el ladrón juzga por su condición", insinuando que las críticas de Cepeda nacían de una perspectiva moralmente cuestionable. Esta respuesta inicial escalaron la tensión entre ambas figuras políticas significativamente.

Uso de canales institucionales y acusaciones de doble rasero

Iván Cepeda argumenta que el uso de la cuenta oficial del Ministerio del Interior para contestar a una controversia política constituye una violación ética y legal. Considera que este canal es un mecanismo del Estado colombiano para servir al interés general, no un perfil personal para gestionar odios. El senador insistió en que los recursos del Estado no deben confundirse con las obsesiones de quienes ejercen el gobierno temporalmente.

Por su parte, Ordóñez respondió al senador con una fotografía en la que se veía a Cepeda junto a varios guerrilleros de las Farc, como Jesús Santrich. El ministro cuestionó la ecuanimidad del senador, recordando supuesta indiferencia frente a escándalos del gobierno anterior. Ordóñez mencionó específicamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, acusando a la administración de Gustavo Petro de haber ignorado corrupción en la compra de conciencias en el Congreso.

Consecuencias y siguientes pasos legales

Las acciones emprendidas por Iván Cepeda representan un nuevo nivel en la disputa política entre el Ejecutivo y la oposición legislativa. Al llevar el caso a la Fiscalía y la Procuraduría, se busca una investigación formal sobre el comportamiento del ministro. El senador sostiene que las acusaciones hacia él fueron desproporcionadas y utilizó herramientas estatales para dañar su reputación.

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La respuesta final de Cepeda al ministro fue una acusación directa sobre la motivación real del conflicto. El senador preguntó si la molestia del jefe de Estado con el Fondo Milagro se debía a que los responsables fueron descubiertos lucrándose de dineros para damnificados. Este intercambio subraya la gravedad de la acusación de peculado por uso y la falta de transparencia en la gestión de recursos sociales.

Se espera que las autoridades judiciales y disciplinarias evalúen la procedencia de las denuncias presentadas. El caso establece un precedente sobre los límites del uso de cuentas oficiales para debates políticos. Mientras tanto, la opinión pública observará cómo estos procedimientos legales influyen en la estabilidad del gabinete ministerial y en la relación con el Congreso de la República.