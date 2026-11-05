Iván Cepeda denuncia nexos de De la Espriella con narcotráfico ante el Congreso de EE. UU.

El senador Iván Cepeda envió una carta a 15 congresistas demócratas el 5 de noviembre para alertar sobre vínculos de Abelardo de la Espriella con narcotraficantes y exigir condiciones a la ayuda de EE. UU.

El senador colombiano Iván Cepeda y excandidato presidencial envió una carta el jueves 5 de noviembre a 15 congresistas demócratas de Estados Unidos para solicitar intervención oficial frente a las políticas del presidente Abelardo de la Espriella. En este documento, Cepeda denunció graves vínculos personales y comerciales entre el mandatario colombiano y narcotraficantes que ya han confesado ante la justicia estadounidense.

Solicitud de condicionalidad en la ayuda de Estados Unidos

Iván Cepeda Castro solicitó explícitamente que la asistencia que Estados Unidos brinda a Colombia en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico esté sujeta a condiciones estrictas. Estas medidas deben garantizar que ninguna estructura vinculada a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se beneficie de dichos recursos financieros o logísticos proporcionados por el gobierno de Washington.

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El legislador colombiano enfatizó que Abelardo de la Espriella, quien también posee ciudadanía estadounidense, debe explicar ante las autoridades de su país de origen sus negocios con personas vinculadas al narcotráfico. Cepeda afirmó que el presidente debe responder por los hechos documentados en la carta, la cual fue dirigida además al fiscal general de Estados Unidos para asegurar la máxima atención oficial.

Denuncias sobre lavado de activos y tierras rurales

En su correspondencia, el senador propuso que se presenten informes auditables sobre los bienes incautados al narcotráfico en Colombia para verificar la transparencia en el manejo de estos activos. Asimismo, pidió que el Congreso estadounidense realice audiencias formales para examinar el lavado de activos del narcotráfico a través de la adquisición de tierras en el territorio nacional.

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Cepeda advirtió sobre la posibilidad de que la práctica de usar tierras rurales para lavado de activos se repita bajo el actual Gobierno, especialmente dado que el presidente ha hecho negocios con narcotraficantes confesados en tribunales estadounidenses. El senador especificó que De la Espriella habría adquirido al menos dos predios relacionados directamente con actores del narcotráfico.

Reacción del Senado y posiciones de otros actores

La iniciativa de Iván Cepeda surge tras las elecciones legislativas realizadas esta semana en Estados Unidos, donde los demócratas lograron el control del Senado y la Cámara de Representantes. Estos nuevos integrantes asumirán sus funciones a partir de enero y tendrán una influencia decisiva en las decisiones sobre el presupuesto estadounidense y la asistencia que el país entrega a otras naciones.

Entre los receptores de la carta se encuentran figuras reconocidas del Partido Demócrata, como los congresistas Alexandra Ocasio-Cortez, James McGovern y Gregory Meeks. Cepeda también solicitó que se promuevan medidas de protección para las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas afectadas por esta dinámica delictiva.

Otras denuncias y el papel del ministro de Agricultura

El senador colombiano indicó haber presentado una denuncia ante la Fiscalía por el presunto papel de De la Espriella en la promoción de las Autodefensas. Además, señaló supuestos hechos de corrupción relacionados con la empresa de salud EPS Saludvida que afectan al mandatario.

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Finalmente, Cepeda mencionó al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, afirmando que fue apoderado de una empresa que se opuso a entregar a familias indígenas una hacienda. Según la carta, este inmueble fue un bastión narcoparamilitar, lo que añade otra capa de controversia política al escándalo en curso.