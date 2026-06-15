Iván Cepeda denunciará penalmente a Abelardo De la Espriella por supuesto saqueo de recursos de la salud

El senador Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal contra el abogado Abelardo De la Espriella, acusándolo de participar en el saqueo de recursos destinados a la salud. Las declaraciones se dieron en un panel de alcaldes iberoamericanos en el que también participó el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, y el intendente de Luján de Cuyo, Argentina. Durante el evento, Zelaya pidió el voto por De la Espriella y en contra del candidato Gustavo Petro. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habló sobre los retos de la ciudad, incluyendo la turistificación y la afectación de la oferta de vivienda. Por otro lado, se informó sobre la incautación de 2,6 toneladas de cocaína en un semisumergible y sobre un caso de presunto abuso sexual a un menor en Bogotá, que generó un debate sobre el control migratorio. El presidente Petro reafirmó la soberanía migratoria de Colombia.

El senador Iván Cepeda anunció que denunciará penalmente al abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella por su supuesta participación en el saqueo de recursos destinados a la salud.

Cepeda hizo esta declaración durante un panel de alcaldes iberoamericanos organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, en el que también participaron el alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, y el intendente de Luján de Cuyo, Argentina, Esteban Allasino. Este encuentro se produjo en el contexto de la segunda vuelta electoral colombiana de 2022, en la que De la Espriella, considerado de extrema derecha, competía contra el izquierdista Gustavo Petro.

Según informes, Zelaya respaldó las declaraciones de Cepeda y pidió explícitamente el voto por De la Espriella, diciendo: "si no están a favor de Abelardo, voten en contra de Petro". Zelaya, quien asumió la alcaldía en enero de ese año con una victoria muy ajustada (882 votos de diferencia), reconoció que uno de sus principales retos es la "legitimidad" de su mandato.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también presente en el panel, habló sobre los desafíos de su ciudad, señalando que el desarrollo turístico y la apertura de Medellín han agravado la crisis de vivienda y generado problemas de turistificación. Gutiérrez insistió en la necesidad de erradicar el "mal llamado turismo sexual" y regul ar las rentas de corta duración, como las ofrecidas por Airbnb, para que no reduzcan la oferta de vivienda para los residentes.

Los alcaldes coincidieron en defender la "libertad y la empresa privada", que según ellos está en peligro, y subrayaron que el "orden" es esencial para enfrentar los retos urbanos. En otro orden de temas, la Policía Nacional de Colombia incautó 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportadas en un semisumergible, un golpe significativo contra el narcotráfico.

Asimismo, un caso de presunto abuso sexual a un niño en un apartamento del norte de Bogotá generó controversia. La víctima era un menor de edad y en el lugar había otros dos niños. El implicado era un ciudadano extranjero, lo que llevó al presidente Gustavo Petro a pedir revisar el ingreso de ciudadanos estadounidenses y a reafirmar la soberanía migratoria de Colombia, sugiriendo incluso la imposition de "visas de sanidad".

La Policía y Migración Colombia aclararon que el extranjero no tenía alertas ni anotaciones previas. Este caso también provocó un debate en redes sociales sobre la reunión de "therians" en Cartagena y Antioquia, un grupo de personas que se identifican con animales, tema sobre el que el alcalde Dumek Turbay se pronunció.

En resumen, el panel de alcaldes fue escenario de discusiones políticas intensas, con un claro respaldo de la derecha latinoamericana a De la Espriella y críticas a la izquierda, mientras que los temas de seguridad, migración y políticas urbanas dominaron la agenda informativa





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