Iván Cepeda denunciará penalmente a Abelardo De La Espriella por presunto desvío de 18.000 millones de pesos de EPS liquidation

El candidato Iván Cepeda anunció una denuncia contra su rival Abelardo De La Espriella por los honorarios de 18.000 millones de pesos pagados por la EPS Salud Vida cuando ya estaba en liquidación, recursos que según él debían usarse solo para atender a los usuarios. La denuncia incluye al jefe de campaña de De La Espriella y enumera cinco posibles delitos.

El candidato presidencial Iván Cepeda ha anunciado que este martes presentará una denuncia penal ante la Fiscalía contra su contrincante en la segunda vuelta, Abelardo De La Espriella , por hechos relacionados con los honorarios que este último recibió de la extinta EPS Salud Vida.

Según Cepeda, De La Espriella obtuvo 18.000 millones de pesos en concepto de honorarios y una prima de éxito, fondos que, afirma, debieron destinarse exclusivamente a la atención de los usuarios del sistema de salud y no a pagos de defensa jurídica. La denuncia se sustenta en el contrato suscrito en octubre de 2018 entre Salud Vida y la firma del abogado, cuando la EPS ya estaba bajo vigilancia de la Superintendencia de Salud y once meses después de que se ordenara su liquidación debido a un pasivo de un billón de pesos.

Cepeda argumenta que estos recursos públicos o parafiscales fueron desviados, violando la normativa que prohíbe expresamente usar dichos fondos para defensas legales. Además, la denuncia alcanza al jefe de campaña de De La Espriella, Joaquín Gutiérrez, por su supuesta vinculación con la IPS Amritzar, entidad que habría recibido transferencias de Salud Vida y de otras EPS liquidadas que operaban en zonas bajo influencia de grupos paramilitares.

Cepeda señala que los hechos podrían configurar al menos cinco delitos: administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por aplicación oficial diferente. Este episodio inyecta un nuevo elemento de confrontación en la campaña presidencial, poniendo el foco en la gestión de recursos de la salud y la transparencia en el uso de fondos públicos durante procesos de liquidación de entidades previsoras.

El candidato denunciante enfatiza que estos actos representan una afectación grave a los derechos de los afiliados y al sistema de salud en su conjunto





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