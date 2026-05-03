Iván Cepeda en Cali: Llamado a la paz y propuestas para proteger a los líderes sociales

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, visitó Cali para presentar su proyecto de gobierno, con un enfoque en la protección de los líderes sociales y la lucha contra la violencia en el suroccidente del país. Durante su discurso, envió un mensaje directo a los grupos armados y anunció medidas para dignificar el trabajo de los líderes comunitarios.

El candidato presidencial del Pacto Histórico , Iván Cepeda , llegó a Cali el 2 de mayo para ofrecer un discurso ante ciudadanos caleños y vallecaucanos en el Bulevar del Río, frente a la emblemática iglesia La Ermita.

Desde este punto histórico, el aspirante compartió detalles de su proyecto de gobierno, destacando la urgencia de proteger a los líderes sociales en medio de un contexto marcado por la violencia en el suroccidente del país. Durante su intervención, Cepeda envió un mensaje contundente a las organizaciones criminales, especialmente a aquellas que amenazan la vida e integridad de los líderes sociales.

'A los grupos armados les digo con total claridad que deben detener la violencia contra los liderazgos sociales. Un criterio fundamental para iniciar, continuar o reanudar diálogos de paz será que cesen todas las acciones criminales contra quienes dirigen los procesos sociales en los territorios. No habrá diálogo con quienes asesinen, amenacen o persigan líderes sociales en Colombia', enfatizó el candidato.

Este llamado se produce en un momento en que la región ha sido testigo de múltiples actos terroristas atribuidos a las disidencias, que han dejado decenas de víctimas inocentes. Además, Cepeda presentó propuestas concretas para dignificar la labor de los líderes sociales, incluyendo la asignación de un salario para quienes desempeñan este rol en los territorios, así como para los miembros de las juntas de acción comunal.

El candidato también destacó la importancia de fortalecer las instituciones y garantizar la seguridad en las zonas más afectadas por la violencia, con el fin de construir una Colombia más justa y pacífica. En su visita a Cali, Cepeda reiteró su compromiso con la paz y la justicia social, asegurando que su gobierno trabajará incansablemente para proteger a los defensores de derechos humanos y promover el desarrollo en las regiones más vulnerables.

La presencia del candidato en la capital del Valle del Cauca generó gran expectativa, especialmente entre los sectores populares y las organizaciones sociales que ven en su propuesta una oportunidad para avanzar hacia un país más equitativo





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