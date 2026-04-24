Iván Cepeda: La Historia de un Candidato Forjado en el Exilio y la Tragedia

Un perfil detallado de Iván Cepeda Castro, el candidato presidencial colombiano que lidera las encuestas, explorando su infancia marcada por el exilio, su trayectoria política y su compromiso con la justicia social.

Iván Cepeda Castro, el candidato presidencial que actualmente lidera las encuestas de intención de voto, posee una trayectoria vital marcada por profundas experiencias y un compromiso inquebrantable con la justicia social.

Su infancia estuvo signada por el exilio, cuando sus padres, destacados líderes comunistas, se vieron obligados a abandonar Colombia y buscar refugio en la Praga de la Cortina de Hierro, cuando él apenas contaba con tres años de edad. La adolescencia de Cepeda transcurrió en el barrio de Ciudad Kennedy, en Bogotá, un entorno que moldeó su sensibilidad social y su conciencia política.

Posteriormente, estudió filosofía en Bulgaria, donde fue testigo de las contradicciones y limitaciones del sistema comunista, especialmente tras la tragedia de Chernóbil, que evidenció la hipocresía de los líderes que, en lugar de afrontar las consecuencias, recurrían a la importación de alimentos para evitar la exposición a la radiactividad. Este episodio, entre otros, contribuyó a su desilusión con el modelo ideológico que sus padres defendían.

El regreso a Colombia estuvo marcado por la tragedia personal, al presenciar el asesinato de su padre, un evento que lo impactó profundamente y lo impulsó a buscar la verdad y la justicia. Su conexión con Gustavo Petro se remonta a mediados de los años noventa, cuando el actual presidente colombiano se encontraba exiliado en Bruselas.

Cepeda se describe a sí mismo como alguien con un rechazo innato a la violencia, un amante de sus tres perras y alguien que preferiría no depender de un fuerte esquema de seguridad. A diferencia de otros candidatos, Cepeda no improvisa sus discursos; los escribe cuidadosamente, dedicando largas horas a su elaboración, incluso levantándose a las 4 de la mañana el día de las manifestaciones para asegurar la precisión y el rigor de su mensaje.

Esta estrategia busca evitar promesas vacías y mantener la coherencia con su programa de gobierno, que se extiende por más de 433 páginas. Su liderazgo en las encuestas, consolidado desde noviembre tras ganar la consulta interna de la izquierda, refleja su arraigo en la opinión pública y su capacidad para conectar con las preocupaciones de los ciudadanos.

La historia de Cepeda es inseparable de la de sus padres, Manuel Cepeda y Yira Castro, quienes desde el exilio le inculcaron el compromiso con la gente y la crítica a la realidad. Su paso por La Habana, Praga y finalmente Kennedy, lo expuso a diferentes realidades y lo llevó a desarrollar una visión crítica del mundo.

Su participación en las Juventudes Comunistas a los 13 años y sus estudios de filosofía en Bulgaria, donde presenció la caída de la Cortina de Hierro, fueron momentos clave en su formación política. Tras el asesinato de su madre, regresó a Colombia, se alejó del Partido Comunista y se unió a la Alianza Democrática M-19, apoyando la candidatura de Bernardo Jaramillo Ossa, un líder de la Unión Patriótica que fue asesinado en 1990.

Esta decisión generó tensiones con su padre, quien era un ferviente defensor del Partido Comunista. El 9 de agosto de 1994, su vida dio un giro dramático con el asesinato de su padre, un evento que lo impulsó a emprender una lucha incansable por la verdad y la justicia, que culminó con una condena contra el Estado.

Su trabajo con las víctimas lo llevó al Congreso en 2010 como representante a la Cámara y en 2014 al Senado, donde coincidió con su principal rival político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A pesar de su trayectoria en la búsqueda de la paz, Cepeda ha sido objeto de controversias, incluyendo acusaciones de vínculos con las Farc y la difusión de fotografías con Jesús Santrich e Iván Márquez, así como menciones en los computadores de Raúl Reyes.

Su vida personal es reservada, una decisión tomada para proteger a sus seres queridos. Cepeda domina varios idiomas, incluyendo búlgaro, francés, griego y un inglés básico, y prefiere dedicar su tiempo a la lectura y a recibir información de sus asesores en lugar de consumir noticias directamente. En esta fase de la campaña, ha optado por dar pocas entrevistas y no participar en debates, concentrándose en su objetivo de ganar la Presidencia en primera vuelta





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