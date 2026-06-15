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Iván Cepeda lanza críticas y se muestra confiado en la segunda vuelta presidencial

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Iván Cepeda lanza críticas y se muestra confiado en la segunda vuelta presidencial
Iván CepedaSegunda Vuelta PresidencialGustavo Petro
📆6/15/2026 2:16 AM
📰ElUniversalCtg
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A una semana de la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda lanzó críticas durante el cierre de su campaña y se mostró confiado de cara a las elecciones. Cepeda defendió el Gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que dentro de una semana los colombianos le darán la victoria en las urnas, pues considera que su candidatura representa el mejor programa y la causa justa.

A una semana de la segunda vuelta presidencial , el candidato Iván Cepeda lanzó críticas durante el cierre de su campaña. Desde Soledad, Atlántico, este domingo, 14 de junio, Cepeda defendió el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lanzó dardos a su contrincante, Abelardo de la Espriella.

Cepeda aseguró que dentro de una semana los colombianos le darán la victoria en las urnas, pues considera que su candidatura representa el mejor programa y la causa justa. Durante el cierre de su campaña, Cepeda se mostró confiado y expresó que por primera vez en la historia republicana pusieron en el centro las transformaciones sociales: sacaron a millones de la pobreza, avanzaron en la reforma agraria, dignificaron las pensiones y amplió la cobertura educativa y en salud

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