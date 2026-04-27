Iván Cepeda lidera las encuestas presidenciales en Colombia con un 44,3% de intención de voto

Según la última encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, Iván Cepeda mantiene su liderazgo en las preferencias electorales con un 44,3%, seguido por Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia. La encuesta también revela un notable crecimiento en el apoyo a Valencia, quien podría ser una fuerte contendiente en una eventual segunda vuelta.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda , mantiene su liderazgo en las preferencias electorales, según los últimos datos de la encuesta realizada por Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.

En la consulta sobre la intención de voto, Cepeda obtiene un 44,3%, seguido por Abelardo De La Espriella con 21,5%, Paloma Valencia con 19,8%, Claudia López con 3,6% y Sergio Fajardo con 2,5%. Esta medición refleja un notable crecimiento en el apoyo a Cepeda y Valencia en comparación con los resultados de febrero, donde el primero pasó de 37,1% a 44,3%, mientras que la segunda experimentó un aumento significativo, del 10% al 19,8%, convirtiéndose en la candidata con mayor crecimiento.

De La Espriella también mostró un ligero avance, subiendo de 18,9% a 21,5%. Por otro lado, Claudia López y Sergio Fajardo perdieron puntos, con López cayendo de 11,7% a 3,6% y Fajardo de 6,6% a 2,5%. En un escenario de segunda vuelta, Paloma Valencia emerge como la candidata con mayor potencial para reducir la distancia con Cepeda, gracias a su capacidad para atraer votantes de otros sectores y consolidar alianzas estratégicas.

Aunque ambos candidatos parten en desventaja frente al líder, Valencia se posiciona como una fuerte contendiente para un eventual balotaje más competitivo. La encuesta, realizada entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, abarcó a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y regiones del país, según lo establecido en la ley 2056 de 2020.

El estudio, financiado por Noticias Caracol y Blu Radio, tuvo un margen de error de 1,93% con un nivel de confianza del 95%. Los datos se recolectaron mediante encuestas personales en los hogares de los encuestados, bajo la supervisión de profesionales en estadística como William Alexander Aguirre Antolinez y Santiago Poveda Grajales de Invamer.

La encuesta también exploró temas como el estado de ánimo de la población, la aprobación del presidente en turno, la imagen de las instituciones colombianas, los principales problemas del país y la aceptación de leyes y propuestas políticas. Entre las figuras indagadas se encuentran líderes políticos como Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango y presidentes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Nayib Bukele de El Salvador.

Las instituciones evaluadas incluyen la Iglesia Católica, el Congreso, la Fiscalía General, las Fuerzas Militares, la Policía y la Corte Constitucional, entre otras. Este análisis proporciona un panorama detallado de las preferencias electorales y las dinámicas políticas en Colombia a menos de un mes de las elecciones presidenciales





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