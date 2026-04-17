Iván Cepeda Niega Apoyo de Viceministro y Gobierno Petro Advertido sobre Amenazas Electorales

El senador Iván Cepeda desmiente haber recibido o conocido algún tipo de apoyo por parte de un viceministro del gobierno Petro, en medio de advertencias de EE.UU. sobre amenazas a candidatos presidenciales. El presidente Petro vincula estas intimidaciones a una 'extrema derecha' y agradece el apoyo de Trump a elecciones libres.

Iván Cepeda , reconocido senador y defensor de derechos humanos en Colombia, ha desmentido categóricamente cualquier tipo de apoyo o conocimiento previo sobre presuntas gestiones realizadas por un viceministro del actual gobierno de Gustavo Petro .

Las declaraciones de Cepeda surgen en un contexto de advertencias por parte del gobierno estadounidense sobre posibles amenazas a candidatos presidenciales en Colombia, un asunto que el propio presidente Petro ha calificado como delicado y que, según él, se encuentra en manos de las autoridades de ese país. El mandatario colombiano, en un reciente trino, manifestó su gratitud hacia el expresidente Donald Trump por su respaldo a la celebración de unas elecciones libres en Colombia. Petro hizo un paralelismo entre las supuestas amenazas actuales y atentados pasados, como el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk y el atentado contra la vida del propio Trump. Atribuyó a una "extrema derecha" la responsabilidad de estos actos, argumentando que dicha facción utiliza el poder estatal y la violencia para fines electorales. Estas afirmaciones fueron vertidas por Petro en respuesta a un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Michael Kozak, un alto funcionario de dicha dependencia encargado de asuntos latinoamericanos, dirigió una severa advertencia a los grupos armados que puedan tener intenciones de atentar contra candidatos a la presidencia que se han postulado para las próximas elecciones de mayo. Kozak, durante su intervención en el congreso estadounidense, respondió a una solicitud de una representante a la Cámara, quien le había solicitado una postura oficial sobre las intimidaciones dirigidas a figuras políticas como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. El funcionario estadounidense fue enfático al señalar: Quienes piensen en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible, incluso si solo lo intentan. La opinión pública colombiana ha reaccionado con profunda inquietud ante estas amenazas contra aspirantes a la presidencia, especialmente considerando el trágico suceso ocurrido el año anterior, cuando fue asesinado el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático. Las investigaciones posteriores a ese magnicidio apuntaron a las disidencias de las Farc como presuntas autoras intelectuales del crimen, lo que intensifica la preocupación sobre la seguridad en el panorama electoral. La falta de claridad sobre las gestiones del viceministro y la negativa de Cepeda a tener conocimiento alguno, añade una capa de complejidad a la ya tensa situación política y de seguridad que atraviesa el país. La comunidad internacional, a través de declaraciones como la de Kozak, ha dejado claro su compromiso con la protección del proceso democrático en Colombia y su rechazo contundente a cualquier forma de violencia política que ponga en riesgo la integridad de los candidatos y la legitimidad de las elecciones. La neutralización de planes violentos, como bien señaló el presidente Petro, es una tarea prioritaria y compartida, donde la información veraz y la acción coordinada son fundamentales para garantizar un ambiente seguro para la participación ciudadana y el ejercicio democrático





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