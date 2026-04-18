Iván Cepeda propone plan de choque para sanear crisis de salud con giro directo a prestadores

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, presentó en Tunja una propuesta integral para enfrentar la crisis del sistema de salud colombiano. El plan se basa en la implementación del giro directo a prestadores de servicios, la compra centralizada de medicamentos y un rediseño institucional para garantizar el flujo real de recursos y combatir la corrupción, buscando una atención integral y oportuna sin barreras.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda , presentó en Tunja un plan de choque para abordar la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Durante un concurrido acto de campaña, el dirigente político expuso los pilares de su propuesta, enfocada en una reestructuración del manejo financiero del sector para corregir las fallas estructurales del modelo actual, una cuestión de suma relevancia en el debate nacional sobre la sostenibilidad económica del sistema.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa de Cepeda es asegurar el flujo real y efectivo de los recursos hacia los hospitales y demás prestadores de servicios de salud. Para lograrlo, plantea la implementación del giro directo a prestadores como mecanismo fundamental. Esta medida busca garantizar que los fondos destinados a la atención médica lleguen directamente a quienes brindan los servicios, eliminando o reduciendo significativamente la intermediación financiera, que según el candidato, ha sido una fuente recurrente de retrasos en los pagos, acumulación de deudas impagables y serias tensiones operativas en distintas regiones del país.

Cepeda hizo hincapié en que el sistema de salud adolece de problemas estructurales derivados de decisiones políticas y financieras del pasado, las cuales, a su juicio, han perjudicado gravemente su funcionamiento. Señaló que estas fallas han propiciado el desvío de recursos, la corrupción y, en casos extremos, la quiebra de instituciones sanitarias cuyas deudas terminan siendo trasladadas a la sociedad en general. “No podemos seguir administrando la crisis y pagando la deuda de delincuentes que se han robado la salud del pueblo colombiano”, sentenció, proponiendo un plan de choque que no solo atienda la coyuntura actual, sino que además siente las bases para una transformación estructural profunda. Esta transformación tiene como objetivo último garantizar una atención integral, oportuna y sin barreras para todos los ciudadanos.

Adicionalmente, la propuesta contempla ajustes significativos orientados a mejorar la sostenibilidad del sistema a través de una reorganización integral de los servicios de salud y un robusto fortalecimiento institucional. Cepeda afirmó que la reforma que lideraría consolidaría un modelo que permita que la atención sanitaria sea verdaderamente efectiva en todos los rincones del territorio nacional. Esto se lograría implementando mecanismos que aseguren la máxima eficiencia en el uso de los recursos disponibles, combatiendo el desperdicio y la mala gestión. La compra centralizada de medicamentos para reducir costos y ampliar la cobertura es otra de las medidas destacadas dentro de este ambicioso plan, que busca responder de manera contundente a los desafíos más apremiantes del sistema de salud en el país.

La iniciativa de Cepeda, presentada en la capital de Boyacá, se enmarca dentro de una agenda política más amplia que busca transformar el país y responder a las necesidades más urgentes de la población colombiana, con un enfoque particular en el derecho fundamental a la salud. La propuesta fue recibida con expectativa por los asistentes, quienes ven en ella una posible solución a los recurrentes problemas que han afectado el acceso y la calidad de los servicios de salud en Colombia.





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