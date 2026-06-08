Iván Cepeda reconoce formalmente los resultados electorales

El candidato presidencial Iván Cepeda reconoció formalmente los resultados electorales después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Siete días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato presidencial Iván Cepeda , por la coalición Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, reconoció formalmente los resultados electorales, una vez concluido el proceso de escrutinio.

Esta declaración surge tras una serie de cuestionamientos sobre el sistema de preconteo de votos. Inicialmente, el aspirante, quien obtuvo la segunda mayor votación en la jornada, y el presidente de la República, Gustavo Petro, manifestaron su rechazo al sistema de preconteo. Los boletines iniciales otorgaban una ventaja en la votación al candidato Abelardo de la Espriella, datos que al jefe de Estado le disgustó y señaló que el preconteo carece de transparencia.

El presidente Petro informó sobre la detección de alteraciones en la herramienta informática en tres ocasiones durante la semana previa a los comicios. Específicamente, se reportaron incidencias que, según la Presidencia, afectaron la posición del candidato.

Asimismo, el mandatario cuestionó la gestión de la empresa de los hermanos Bautista, señalando la presunta existencia de un registro electoral paralelo con un excedente de 800.000 ciudadanos frente al censo oficial. El candidato fundamentó su decisión en la necesidad de contar con un veredicto definitivo avalado por jueces de la República, quienes son los encargados de revisar las impugnaciones de mesas presentadas en diversas zonas del país.

Este proceso de verificación legal es el único que consolida los resultados electorales. En su reciente comunicado, Cepeda afirmó que su actuación se ha ceñido a las reglas y que, tras terminados los escrutinios, procede a reconocer formalmente los resultados de la elección





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