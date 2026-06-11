Iván Cepeda triumphs in three Arauca municipalities where right won in 2022, left vote increase 47.2% in the department

Iván Cepeda, the candidate of the left, triumphed in three municipalities in Arauca where the right won in 2022, while the left vote increased by 47.2% in the department. In two of the seven municipalities that make up Arauca, Abelardo de la Espriella obtained more than 70% of the votes. However, despite the fact that this year there were 2,596 more people who went to the polls compared to the four years ago, the Giro electoral in Bogotá, De la Espriella remained with the majority of votes of the middle class in the first round, the same that Petro won in 2022 and the communal structures, turned the department into a scene of homicides, displacements and assassinations of social leaders. In the 139 municipalities in risk extreme electoral, the Pacto Histórico prevailed in six of the seven areas with public order problems registered in the elections of May 31, where 36,419 people could vote, a total of 14,685 votes were recorded. This means that the municipality had a 40.31% participation rate. In that municipality, where 41,399 people were eligible to vote, but only 20,743 attended the polls (50.10% participation rate).

Iván Cepeda se impuso en tres municipios de Arauca en los que ganó la derecha en 2022: el voto por la izquierda aumentó 47,2 % en el departamento.

En dos de los siete que lo componen, Abelardo de la Espriella obtuvo más del 70 por ciento de los votos. Sin embargo, pese a que este año hubo 2.596 personas más que salieron a las urnas en comparación con lo registrado hace cuatro años, laGiro electoral en Bogotá: De la Espriella se quedó con la mayoría de votos de la clase media en la primera vuelta, la misma que ganó Petro en 2022 y las estructuras comunales, convirtió al departamento en escenario de unahomicidios, los desplazamientos y los asesinatos de líderes sociales.

Así se votó en los 139 municipios en riesgo extremo electoral: Pacto Histórico se impuso en seis de las siete zonas con problemas de orden público registrados en los escrutinios de las elecciones del 31 de mayo, donde 36.419 personas podían votar, se registraron 14.685 votos totales. Es decir que el municipio tuvo un 40,31 por ciento de participación.

Allí,El CNE ya falló dos veces sobre la camiseta de la Selección Colombia en campaña: el vacío legal y el antecedente con Gustavo Bolívar en 2023, el censo electoral fue de 13.973 posibles votantes. De ellos, participaron 6.393 (45,75 por ciento). En ese municipio, donde 41,399 personas fueron habilitadas para votar, pero solo 20.743 acudieron a las urnas (50,10 por ciento)





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