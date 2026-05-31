Iván Cepeda vota en Bogotá y llama a una jornada electoral pacífica y transparente

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, acudió a las urnas en el Colegio San Lucas de Kennedy, rodeado de simpatizantes y la congresista María José Pizarro, y pronunció un llamado al respeto y la calma durante la elección, mientras se intensifica la expectativa de una posible segunda vuelta el 21 de junio.

Iván Cepeda , candidato del partido oficialista Pacto Histórico , ejerció su derecho al voto este domingo 31 de mayo de 2026 en la capital colombiana. El senador acudió al Colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá , donde fue recibido por una numerosa muchedumbre de simpatizantes, miembros de su equipo de campaña y representantes de los medios de comunicación.

Entre los acompañantes más destacados se encontraba la congresista María José Pizarro, una figura central del proyecto político de Cepeda, que lo acompañó durante todo el recorrido hasta la cabina de votación. La presencia de decenas de seguidores en el recinto evidenció el entusiasmo y la movilización que el candidato ha conseguido desde que inició su campaña presidencial, consolidando a Pacto Histórico como una de las fuerzas más competitivas en la contienda electoral.

Al llegar al puesto de votación, Cepeda saludó a la gente con palabras de aliento y recordó la importancia de ejercer la democracia de manera responsable. Después de depositar su voto en la urna, el candidato dirigió un breve discurso, enfatizando la necesidad de que el proceso electoral transcurra en calma, con garantías para todos los sectores y bajo el principio de respeto a los derechos de cada ciudadano.

"A la ciudadanía: hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos tenido en estos años de Gobierno", declaró Cepeda, subrayando su compromiso con la continuidad de las reformas impulsadas por su partido. Además, hizo un llamado a los demás candidatos y movimientos políticos para que mantengan una conducta responsable y colaboren en que la jornada sea pacífica y ordenada.

El contexto del voto de Cepeda se inserta en una jornada electoral de gran magnitud, en la que la Registraduría Nacional ha dispuesto 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos a lo largo de todo el territorio colombiano. Los resultados de distintas encuestas de opinión sitúan a Iván Cepeda entre los candidatos con mayor intención de voto, aunque los analistas advierten que es posible que la contienda se decante a una segunda vuelta, programada para el 21 de junio.

Cepeda reiteró que su campaña cuenta con mecanismos de observación electoral para vigilar el proceso y garantizar la transparencia. Con su paso por las urnas, el aspirante a la presidencia busca no solo validar su candidatura, sino también reforzar la confianza de la ciudadanía en la solidez del sistema democrático colombiano, en un momento clave para definir el rumbo del país en los próximos años





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