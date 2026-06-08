Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se acusan mutuamente de autoataques en campaña 2026

Los políticos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan en una batalla de acusaciones sobre supuestos atentados internos y falta de información por parte de las autoridades, en el contexto de la contienda presidencial de 2026.

En los últimos días se intensificó la disputa pública entre los líderes políticos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes se lanzaron acusaciones recíprocas de autogolpe y manipulación de información.

Cepeda, dirigente del partido Alianza Verde, aseguró haber recibido mensajes de fuentes internas que advertían sobre una estrategia oculta en la campaña de De la Espriella para la contienda presidencial de 2026. Según sus declaraciones, esa supuesta trama incluiría la coordinación con el candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, para crear una ventaja electoral mediante la difusión de datos falsos sobre la integridad de la oposición.

Cepeda denunció que las autoridades competentes no habían recibido ninguna denuncia formal ni habían iniciado investigaciones, lo que, a su juicio, evidencia una falta de voluntad institucional para abordar la supuesta colusión





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