Iván Duque apoyará a Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta

El expresidente Iván Duque anunció su apoyo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella para la segunda vuelta. El expresidente felicitó al abogado y a su fórmula vicepresidencial por el triunfo en la primera vuelta.

El expresidente Iván Duque apoyará al candidato presidencial Abelardo De La Espriella para la segunda vuelta . El expresidente de Colombia Iván Duque anunció que apoyará al candidato presidencial por el movimiento Defensores De La Patria, Abelardo De La Espriella , tras haber obtenido más de 10 millones de votos en la primera vuelta.

El aspirante a la Casa de Nariño se disputará el último pulso electoral con Iván Cepeda del Pacto Histórico. A través de un mensaje publicado en la red social, el exmandatario, además, felicitó al abogado y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, por el triunfo.

Según el boletín número 39 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el candidato Abelardo De La Espriella ganó este primer pulso en las urnas con 10.354.789 votos; esto es el 43,73 del escrutinio, hasta ahora. En cuanto al aspirante a la Casa de Nariño por el Pacto Histórico, quien quedó en segundo lugar, sacó 9.685.357 votos; es decir, el 40,91%





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