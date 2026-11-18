Iván Duque analiza la velocidad de implementación del Gobierno de Abelardo de la Espriella, el perfil de sus ministros y su relación actual con Álvaro Uribe y el Centro Democrático.

En una serie de apariciones mediáticas recientes que rompen su tradicional silencio durante la administración de Gustavo Petro, Iván Duque ha ofrecido una visión detallada sobre la dinámica política actual en Colombia. La exjefe de Estado participó en una entrevista destacada con la periodista Eva Rey en su programa "Me Vale", donde desglosó sus opiniones sobre la eficacia del Gobierno de Abelardo de la Espriella y su propia postura dentro del espectro político nacional.

Durante el intercambio, Duque planteó una crítica constructiva sobre la maquinaria burocrática, sugiriendo que existe un desfasaje entre las órdenes ejecutivas y su implementación tangible. Señaló que, aunque el presidente establece las instrucciones y el ritmo, percibe que los miembros del gabinete ministerial no responden con la celeridad necesaria para cumplir con las expectativas generadas por la nueva administración.

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El exmandatario estimó que el proceso de sincronización completa del equipo de gobierno podría requerir aproximadamente 200 días de gestión efectiva. Consideró que es fundamental que el Presidente ejerza mayor presión institucional para garantizar que los ministros operen al mismo nivel de velocidad y compromiso que se espera del máximo mandatario, evitando así la estancamiento de las propuestas reformistas.

Evaluación De Los Ministros Clave

Duque dedicó una sección significativa de su análisis a destacar el desempeño del Ministro de Justicia, a quien calificó como una figura supremamente competente y ejecutiva. Resaltó que este funcionario evita la teatralidad y se centra en mostrar resultados concretos, demostrando además un carácter firme y decisivo en la toma de responsabilidades públicas.

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En el ámbito del Ministerio del Interior, el expresidente valoró positivamente el nombramiento de Alejandro Ordóñez, describiéndolo como un hombre experimentado con una sólida trayectoria política. Reconoció que Ordóñez es alguien que inevitablemente generará polémica, atribuyendo esta característica a la necesidad de que un ministro de esa cartera sepa posicionarse firmemente en el escenario público sin buscar la indiferencia.

Para Duque, la capacidad de manejo legislativo de Ordóñez está respaldada por su historial, incluyendo su reelección como procurador, un logro que exige una destreza notable en las relaciones con el Congreso. Añadió que este funcionario cuenta con buenas formas de trato, simpatía personal y solvencia jurídica, elementos esenciales para navegar la compleja dinámica parlamentaria del país.

Posición Dentro Del Centro Democrático

Sobre su futuro político e institucional, Duque aclaró que no tiene intención de participar en la dirección cotidiana del partido Centro Democrático. Recordó que, al dejar la Presidencia, decidió priorizar su retorno a la academia y dedicarse a su fundación filantrópica, I+D, manteniendo sus actividades profesionales y proyectos sociales como eje central de su vida pública.

No obstante, confirmó que mantiene una afiliación activa al partido uribista, aunque ejerce un rol consultivo más que operativo. Recibió la visita de congresistas, alcaldes y diputados que buscan su opinión, a quienes proporciona consejos genuinos basados en su experiencia, sin involucrarse en las decisiones ejecutivas de la colectividad política.

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Reconoció la existencia de un liderazgo natural y estatutario en la figura del expresidente Álvaro Uribe, quien funge como el presidente fundador del movimiento. Esta estructura jerárquica está clara en los estatutos de la colectividad, donde se define una única figura de máxima autoridad que guía el rumbo ideológico y estratégico del partido en la esfera nacional.

Vínculos Con Álvaro Uribe

En lo que respecta a su relación personal e institucional con Álvaro Uribe, Duque expresó una profunda gratitud indeclinable, describiendo al expresidente como su mentor y una figura que ha contribuido significativamente al desarrollo del país. Destacó que mantienen una comunicación fluida y reciente, evidenciada por una visita conjunta con sus esposas que incluyó conversaciones sobre vida, experiencias y política.

A pesar de las diferencias ideológicas que puedan existir en ciertos temas, Duque enfatizó que nunca ha habido agresión política entre su familia y la de Uribe. Afirmó que su interacción se basa en el cariño y la admiración mutua, descartando cualquier hostilidad pública y promoviendo un ambiente de respeto entre ambas figuras clave del conservadurismo colombiano.

Finalmente, al abordar la dinámica entre Uribe y el actual presidente Abelardo De la Espriella, Duque sugirió que la relación no está tan deteriorada como se insinúa. Recordó la deferencia y generosidad mostradas por De la Espriella durante la ceremonia de posesión, así como la actitud positiva de Uribe, concluyendo que el país requiere que Colombia prime por encima de los intereses partidistas en tiempos de incertidumbre.