El periodista Iván Mejía Álvarez atacó al presidente Abelardo de la Espriella tras la controversia del IVA en la Ley de Rescate Económico.

El periodista deportivo Iván Mejía Álvarez volvió a generar polémica en las redes sociales tras lanzar una severa crítica directa al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, utilizando una caricatura política como punto de partida para expresar su descontento.

La publicación se dio a conocer el lunes 16 de noviembre, después de que el exgobernador de Antioquia, Esteban Restrepo, compartiera una ilustración del caricaturista Matador relacionada con la controversia sobre la propuesta de gravar productos de la canasta familiar dentro de la Ley de Rescate Económico.

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Mejía, quien ha mantenido una postura abiertamente crítica frente al Gobierno en los últimos meses, decidió compartir la publicación acompañada de un mensaje breve pero contundente que rápidamente captó la atención de sus seguidores y medios de comunicación.

"Todo es show barato. Circo pobre. Payaso triste y fanfarrón", escribió el periodista en su cuenta de X, utilizando expresiones fuertes que fueron interpretadas inmediatamente como un ataque directo al jefe de Estado, aunque no mencionó su nombre en el comentario.

La reacción de Mejía se sumó a los cuestionamientos que recibió la administración presidencial después de que se conocieran los ajustes a la propuesta tributaria y la postura cambiante del mandatario respecto a los impuestos sobre bienes básicos.

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Detalles del debate fiscal y la ley propuesta

La controversia se intensificó después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara, durante la alocución por los primeros 100 días de su Gobierno, que no impondría IVA a los productos de la canasta familiar, una medida que había sido cuestionada previamente.

El pronunciamiento ocurrió el domingo 15 de noviembre, en medio de las discusiones sobre el proyecto de Ley de Rescate Económico que su administración presentó ante el Congreso y que inicialmente contemplaba nuevas cargas tributarias sobre ciertos alimentos.

Sin embargo, debido a los cuestionamientos de diferentes sectores políticos, incluidos algunos partidos cercanos al Gobierno, el mandatario anunció que modificaría ese apartado específico de la propuesta para evitar el impacto directo en los productos de consumo cotidiano.

Posiciones de los actores políticos involucrados

Esteban Restrepo fue quien compartió inicialmente la ilustración de Matador, cuestionando al presidente por la intención de imponer el Impuesto al Valor Agregado sobre determinados productos de consumo básico, lo que provocó la respuesta posterior de Iván Mejía.

"Bienvenido a la Patria Milagro miserable bandido que le quieres poner IVA a la canasta familiar", escribió Restrepo al acompañar la ilustración, en un tono que reflejaba la frustración de parte de la oposición ante las políticas fiscales del ejecutivo.

En la caricatura, Matador representa a Abelardo de la Espriella frente a un espejo, utilizando la sátira para cuestionar su discurso político y mostrando al personaje dirigiéndose insultos a sí mismo por la intención inicial de establecer nuevos impuestos.

La imagen también incluye una referencia a una de las expresiones utilizadas por el mandatario: "Veo el temor en tus ojos", lo que añade una capa de ironía política a la crítica visual que circuló ampliamente en las plataformas digitales.

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Impacto y próximos pasos legislativos

El presidente también manifestó que su equipo económico estudia alternativas para garantizar el recaudo fiscal y reconoció que el proyecto todavía puede recibir modificaciones durante su trámite legislativo, lo que mantiene la incertidumbre sobre los detalles finales.

"Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario", aseguró De la Espriella, intentando calmar los ánimos de la oposición y de los sectores afectados por la reforma.

La decisión fue interpretada por sectores de la oposición como un retroceso frente a una de las medidas más cuestionadas de la reforma, aunque el Gobierno la presenta como un ajuste necesario para la viabilidad económica del país.

Historial de críticas del periodista al mandatario

El mensaje de Iván Mejía no representa un episodio aislado, ya que ha utilizado frecuentemente su cuenta de X para lanzar críticas contra Abelardo de la Espriella, tanto antes de su llegada a la Presidencia como durante los primeros meses de su administración.

Uno de sus cuestionamientos más recientes ocurrió el pasado 10 de noviembre, cuando reaccionó a las dificultades que todavía enfrentan las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, utilizando expresiones como "desorden, improvisación, show" para describir la gestión gubernamental.

También ha empleado el calificativo "Apetardo" para referirse al mandatario, una expresión peyorativa que ha repetido en diferentes publicaciones y que demuestra la profundidad del conflicto entre el periodista y el presidente.

Este enfrentamiento público continúa definiendo la dinámica política y mediática en Colombia, donde la comunicación en redes sociales se ha convertido en un campo de batalla clave para la disputa de narrativas sobre la gestión económica del Estado.