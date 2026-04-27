Iván Mordisco: El Resurgimiento de un Disidente en el Suroccidente Colombiano

Alias Iván Mordisco, líder de una facción disidente de las FARC, vuelve a ser protagonista de la violencia en Colombia. El análisis de su expansión, el impacto de la política de 'paz total' y las fracturas internas del grupo revelan un panorama complejo del conflicto armado en el país.

En medio de la actual ola de violencia que azota el suroccidente de Colombia , la figura de alias Iván Mordisco ha resurgido como un actor central en el conflicto armado .

Las autoridades identifican a Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como 'Mordisco', como el responsable de una serie de ataques recientes. Este jefe armado, quien ha sido reportado como muerto en múltiples ocasiones, representa la expansión de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el contexto de la política de 'paz total' implementada por el gobierno actual.

Mordisco, por cuya captura se ofrece una recompensa superior a los 5.000 millones de pesos, fue un comandante destacado del bloque oriental de las antiguas FARC y se considera el primer disidente de alto perfil del proceso de paz, al negarse a firmar el acuerdo en el Teatro Colón y continuar con la lucha armada. La llegada de alias Gentil Duarte al mismo territorio, con el objetivo de persuadir a Mordisco para que se uniera a las negociaciones, no tuvo éxito, resultando en la adhesión de Duarte también a la disidencia.

Tras el fallecimiento de Duarte en circunstancias aún no esclarecidas en Venezuela, Mordisco asumió el liderazgo de estas estructuras armadas. Durante el gobierno de Iván Duque, Mordisco fue oficialmente declarado muerto tras una operación militar, aunque su influencia se concentraba principalmente en los Llanos Orientales y corredores específicos donde operaban grupos disidentes.

Sin embargo, la llegada al poder del presidente Gustavo Petro y su política de 'paz total', que buscaba abrir canales de diálogo con diversos grupos armados ilegales, transformó el panorama. El reconocimiento público de estas estructuras en eventos realizados en los Llanos del Yarí marcó un punto crucial en la consolidación del Estado Mayor Central (EMC).

Diversos analistas señalan que las decisiones gubernamentales facilitaron la federación de varias facciones, la coordinación de su presencia en diferentes regiones y la presentación de una organización con una vocería nacional, otorgándoles mayor visibilidad política y capacidad de articulación. Según la Fundación Paz y Reconciliación (Parez), la presencia del grupo liderado por Gentil Duarte se expandió de 50 municipios en 2019 a 118 tras la pandemia, y a 127 municipios bajo la sombrilla del EMC en 2025.

Esta expansión, según expertos, coincidió con la implementación de la política de ‘paz total’, que les permitió reorganizarse y coordinarse con otras disidencias. La política de seguridad ha mantenido un enfoque similar a pesar de los cambios de gobierno, priorizando operaciones militares y la militarización, con poca atención a la prevención y la contención.

Existe una tendencia a enfocarse en la captura de líderes de alto nivel, lo cual tiene un impacto limitado en estos grupos, mientras que las acciones preventivas siguen siendo insuficientes, según Laura Bonilla, subdirectora de Pares. El profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, explica que el intento de negociar con la mayor cantidad de facciones disidentes facilitó la reunión y coordinación de los mandos dispersos.

Esta articulación se hizo evidente en el lanzamiento público del grupo en los Llanos del Yarí, donde Mordisco apareció rodeado de hombres armados y nuevos líderes. No obstante, la estructura pronto experimentó fracturas internas, desencadenadas por actos violentos, incluyendo el asesinato de tres menores indígenas reclutados y posteriormente fusilados tras desertar, y ataques contra comunidades en el Cauca.

Estos eventos llevaron al gobierno a suspender el cese al fuego con el EMC, lo que resultó en la división del grupo en el Estado Mayor de Bloques y Frente, y las estructuras que permanecieron bajo el mando de Mordisco. Actualmente, las facciones más poderosas operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde el acceso a economías ilegales, especialmente el narcotráfico, ha fortalecido su capacidad armada, evidenciada en los recientes ataques con explosivos, drones y hostigamientos simultáneos.

El exalto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, ha criticado el enfoque adoptado, advirtiendo sobre el riesgo de politizar el crimen organizado y enviar señales equivocadas a las disidencias, además de desmotivar a quienes participan en procesos de reincorporación en zonas rurales





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