Iván Ramiro Sosa conquista la tercera etapa de la Vuelta a Turquía y lidera la clasificación general

El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se impuso en solitario en la tercera etapa de la Vuelta a Turquía, entre Marmaris y Kiran, y asume el liderato de la carrera. Logró una ventaja de nueve segundos sobre Sebastian Berwick y quince sobre Nicolas Breuillard.

Iván Ramiro Sosa , el talentoso ciclista colombiano que compite bajo la bandera del equipo español Kern Pharma , ha logrado una victoria resonante en la tercera etapa de la Vuelta a Turquía.

La jornada, que se desarrolló entre las localidades de Marmaris y Kiran a lo largo de 132,7 kilómetros, vio a Sosa cruzar la línea de meta en solitario, demostrando una vez más su excepcional capacidad y determinación. Esta victoria no solo le otorga el triunfo en la etapa, sino que también lo catapulta al primer puesto de la clasificación general, consolidando su posición como uno de los favoritos para la conquista final de la carrera.

La estrategia del equipo Kern Pharma fue crucial para el éxito de Sosa, quien aprovechó un momento de respiro en el pelotón para lanzar un ataque decisivo. El ciclista colombiano describió la etapa como un esfuerzo prolongado y extenuante, pero reconoció el trabajo incansable de sus compañeros, quienes le brindaron el apoyo necesario para alcanzar su objetivo.

La ascensión final, ubicada a 4,8 kilómetros de la meta, fue el escenario perfecto para que Sosa demostrara su fortaleza en la montaña y se desprendiera del grupo principal, abriendo camino hacia la victoria. La emoción y la satisfacción fueron palpables en sus declaraciones posteriores a la carrera, donde expresó su inmensa alegría por el triunfo y su confianza en que, junto a sus compañeros de equipo, podrán seguir luchando por el éxito en las etapas venideras.

Esta victoria representa un hito importante en la carrera de Sosa, quien suma su decimoctava victoria como profesional y la primera desde su paso por la Vuelta de Langkawi en Malasia en 2022, cuando formaba parte del equipo Movistar. El rendimiento de Sosa en la Vuelta a Turquía ha sido impresionante, y su capacidad para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades lo convierten en un contendiente formidable para el título.

La competencia ha sido intensa, con ciclistas de renombre como Sebastian Berwick y Nicolas Breuillard luchando por el primer puesto, pero Sosa ha demostrado ser el más fuerte hasta el momento. La cuarta etapa de la Vuelta a Turquía promete ser igualmente desafiante, con un recorrido de 130,4 kilómetros entre Marmaris y Fethiye. Los ciclistas deberán enfrentarse a terrenos variados y a las exigencias del clima, lo que pondrá a prueba su resistencia y su capacidad de adaptación.

Sosa y el equipo Kern Pharma se preparan para afrontar esta nueva etapa con la misma determinación y el mismo espíritu de lucha que les han llevado hasta ahora. La Vuelta a Turquía se ha convertido en un escaparate para el talento ciclista colombiano, y la victoria de Sosa es un motivo de orgullo para su país y para todos los amantes del ciclismo.

Su desempeño en la carrera ha despertado el interés de los aficionados y ha generado expectativas sobre su futuro en el mundo del ciclismo profesional. La combinación de su talento natural, su dedicación al entrenamiento y el apoyo de su equipo lo convierten en un ciclista con un gran potencial para alcanzar grandes logros.

La Vuelta a Turquía continúa ofreciendo emociones y sorpresas, y los aficionados esperan con ansias las próximas etapas para presenciar la lucha por el título entre los mejores ciclistas del mundo. La victoria de Iván Ramiro Sosa en la tercera etapa ha sido un punto de inflexión en la carrera, y su liderazgo en la clasificación general lo convierte en el principal objetivo de sus rivales.

La competencia será feroz, pero Sosa está preparado para afrontar el desafío y defender su posición con uñas y dientes. Su determinación y su espíritu de lucha son su mayor fortaleza, y su victoria en la Vuelta a Turquía podría ser el comienzo de una carrera llena de éxitos y logros





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ciclismo Vuelta A Turquía Iván Ramiro Sosa Kern Pharma Victoria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Encuesta Invamer: Iván Cepeda lidera todos los escenarios de segunda vuelta presidencial en 2026Según la encuesta de abril de 2026 de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol, Iván Cepeda emerge como favorito en posibles balotajes presidenciales, superando a Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López. La preferencia por candidatos afines al Gobierno Petro y la oposición se mantiene casi equilibrada.

Read more »

Intención de voto en primera vuelta: Iván Cepeda sigue liderando, según encuesta InvamerBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

¿Habrá segunda vuelta presidencial? Analista descarta victoria de Iván Cepeda en primera vueltaCepeda lidera encuestas, pero no alcanzaría el 50% y la elección se definiría en segunda vuelta, según analista.

Read more »

Iván Ramiro Sosa vuela en la ‘etapa reina’, gana en Kiran y es el nuevo líder en el Tour de Turquía 2026El colombiano atacó en el último ascenso, se llevó la etapa 3 y ahora lidera la general con ventaja en una carrera que apenas empieza a definirse.

Read more »

Iván Ramiro Sosa mostró garra y corazón, y ganó la etapa 3 del Tour de Turquía tras un final bastante sufrido: su triunfo, en videoIván Ramiro Sosa (Kern Pharma) ganó este martes con garra y corazón. El pedalista colombiano firmó una brillante jornada en la tercera etapa del Tour de Turquía y levantó los brazos en la línea de meta al lanzar un ataque brutal en el complicado ascenso al Kiran.

Read more »

Iván Ramiro Sosa conquista la tercera etapa y es el nuevo líder de la Vuelta a TurquíaCubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón' y la cuenta de Instagram 'La Caldera'. Gusto especial por el Arsenal y la Premier League. Bogotá, Colombia. Con previo paso por la Casa Editoria El Tiempo en Futbolred. Comunicador social con énfasis en radio y periodismo.

Read more »