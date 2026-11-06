Iván Sánchez cesó como director de la Adres tras menos de tres meses

El abogado Iván Sánchez dejó su cargo en la Adres tras 66 días, tras orden directa del presidente Abelardo De la Espriella por vínculos con Coosalud. Marcela Brun asume el encargo.

El abogado Iván Sánchez ha dejado la dirección de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud ( Adres) tras un periodo de apenas 66 días. El funcionario llegó a la entidad el 31 de agosto de 2026 y fue separado el jueves 5 de noviembre. Su salida representa el mandato más breve en la historia reciente de la entidad conocida como el banco del sector salud.

Decretos de cese y nombramiento interino

La Ministra de Salud, Ana María Vesga, firmó el decreto que declaró insubsistente el nombramiento de Iván Sánchez. Esta decisión se produjo horas después de que el Presidente Abelardo De la Espriella publicara una orden tajante prohibiendo reuniones entre interventores y el lobista Mario Urán. Como consecuencia inmediata, el Ministerio de Salud anunció que la Viceministra de Protección Social, Marcela Brun, asume como directora encargada. Brun, quien es de confianza de la Ministra Vesga, garantizará la continuidad institucional.

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Causas políticas y conflictos internos

Fuentes del sector salud indicaron que la comunicación entre Iván Sánchez y Ana María Vesga era escasa y casi nula. Se reportó que no existía trabajo articulado entre ambas entidades más importantes del sistema. Además, se señala que Sánchez se reunió con personas de la EPS Coosalud, entidad intervenida judicialmente. El Presidente De la Espriella ordenó la separación inmediata de cualquier funcionario que incumpliera las directrices sobre el asunto Urán.

Historial de la dirección y estabilidad anterior

Desde su creación en agosto de 2017, la dirección de la Adres ha mostrado cierta estabilidad operacional. Personas como Cristina Arango, Carlos Mario Ramírez, Diana Cárdenas y Jorge Gutiérrez ocuparon el cargo por periodos de uno a dos años. El único periodo excepcional fue el de Félix Martínez, quien permaneció cuatro años durante el Gobierno de Gustavo Petro. El cargo se caracteriza por su naturaleza operativa y técnica, vital para el flujo de recursos.

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Vínculos familiares con el grupo Esensa

El exdirector de la Adres tuvo un lazo familiar directo con la EPS Coosalud a través del grupo empresarial Especialistas en Salud (Esensa). Iván Sánchez fue representante legal y gerente de Esensa entre septiembre de 2009 y abril de 2018. Durante ese tiempo, diseñó políticas jurídicas para las 12 entidades del conglomerado, que presta servicios a afiliados de Coosalud. Francisco Javier Uejbe Jaramillo, presidente de la fundación Esensa, también tiene vínculos con Coosalud y eventos políticos regionales.

Antecedentes judiciales y acusaciones de corrupción

El nombre de Mario Urán, el lobista al que el presidente califica de siniestro, apareció en 2024 en una denuncia penal. El entonces superintendente Luis Carlos Leal acusó a Urán de confabulación con interventores de Emssanar y Asmetsalud. Las acusaciones sugerían el envío de postulaciones de pagos al correo institucional de Urán en Coosalud. La denuncia advertía sobre una concentración de pagos en ciertas IPS sin justificación, perjudicando el giro de recursos a otras entidades.