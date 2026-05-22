Ivan Trápaga: Jhon Jáder Durán, el delantero del Zenit de Rusia, se encuentra en el centro de una fuerte polémica por apariciones públicas en un ambiente festivo

Este noticia, publicada en formato de noticia de un portal deportivo de España, detalla cómo Jhon Jáder Durán, delantero del Zenit de Rusia, se encuentra involucrado en una fuerte polémica tras ser captado en un ambiente festivo por una grabación en redes sociales, lo que parece alejarlo de la cita mundialista de 2026, el Campeonato del Mundo de la FIFA 2026.

El delantero del Zenit de Rusia complica su presencia en el Mundial 2026 tras ser captado de fiesta, mientras el equipo de Néstor Lorenzo ya entrena en Medellín.

Jhon Jáder Durán, uno de los talents más prometedores del fútbol colombiano, se encuentra en el centro de una fuerte polémica que parece alejarlo definitivamente de la cita mundialista. La controversia estalló tras la difusión de una grabación en las redes sociales donde se observa al futbolista del Zenit de Rusia en un ambiente festivo, sonriente y bailando frente a las cámaras mientras sostiene una botella de licor y comparte con personas cercanas.

La opinión pública y el entorno deportivo han reaccionado con dureza, especialmente porque se manejaba la versión de que el deportista estaba ‘muy centrado’ en su carrera. Jhon Durán intentó matizar la situación a través de sus canales oficiales, mostrando trabajos de gimnasio y entrenamientos personalizados en lo que parece ser su residencia en Antioquia.

Durán entrena por su cuenta mientras el campamento oficial de la Tricolor ya está en marcha en Guarne, Medellín, y ocho futbolistas considerados piezas fijas para el certamen internacional ya han comenzado los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico. La ausencia de Durán en este campamento, sumada a sus recientes apariciones públicas alejadas del rigor deportivo, sugieren que el atacante ha prácticamente firmado su descarte para la lista final que representará a Colombia en el próximo Mundial.





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